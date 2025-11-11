Presenta:

Marcelo Tinelli se bajó nuevamente de Carnaval Stream: la contundente explicación de José María Listorti

El conductor rompió el silencio y contó por qué su colega faltó nuevamente al streaming.

MDZ Show

El comunicador no estuvo presente. Foto: captura de video YouTube/ Carnaval Stream.&nbsp;

Marcelo Tinelli se encuentra en el ojo de la tormenta luego de la amenaza que recibió Juanita Tinelli y toda la interna familiar que todo esto desató. Desde que estalló el escándalo, el conductor decidió no asistir a Estamos de Paso, programa que realiza en Carnaval Stream.

Si bien se esperaba que el "Cabezón" vuelva en la edición del martes 11 de noviembre, todos se sorprendieron al ver que José María Listorti estaba nuevamente al mando de la conducción. El conductor decidió explicar los motivos y fue contundente.

Marcelo Tinelli volvió a faltar a Carnaval Stream: la contundente explicación de José María Listorti

"Le mandamos un beso a Marcelo, hoy nos mensajeamos", comenzó diciendo Listorti. Luego, contó que "le decía 'debe ser muy difícil para vos tener que hacer un programa divertido con la situación familiar'" y subrayó que su ausencia en el ciclo de streaming se debe a un tema de "ánimo y de estar ocupado con el tema familiar, que es lo que más importa".

Captura de pantalla 2025-11-11 204738
Marcelo Tinelli volvió a ausentarse a Carnaval Stream. Foto: captura de video YouTube / Carnaval Stream.

José María aclaró que la intención de Marcelo Tinelli era asistir al programa: "Marcelo iba a venir, estaba en la radio y me escribió Fede Hoppe a las 17:30 horas, o sea que ustedes (la producción) estaban haciendo la rutina con Marcelo".

