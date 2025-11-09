La tajante advertencia de Marcelo Tinelli a sus hijas tras el polémico escándalo familiar: "Va a ser él..."

El conductor reunió a su círculo íntimo y exigió una condición. Luego de las internas ocurridas en los últimos días, el presentador tomó medidas.

El clima en el entorno de Marcelo Tinelli está lejos de la calma. En un intento desesperado por frenar el escándalo familiar que escaló a denuncias de amenazas de muerte, el conductor reunió a sus allegados y emitió una orden tajante: silencio total.

Según revelaron en el ciclo Implacables (El Nueve), Tinelli "les prohibió a sus allegados que hablen de los escándalos que están pasando". La advertencia fue clara y centraliza toda la comunicación en su figura: "va a ser él quien cuente cómo fueron las cosas". Con esta movida, el conductor busca evitar que las internas se sigan exponiendo y tomar el control personal de la narrativa.

Marcelo Tinelli y un bozal interno Embed - La tajante advertencia de Marcelo Tinelli a sus hijas tras el polemico escandalo familiar: "Va a ser el..." La decisión de imponer una "ley del silencio" llega después de que el conflicto se volviera inmanejable. La situación explotó cuando Juanita Tinelli habló públicamente del temor que vivió la familia por supuestas amenazas.

Ese descargo desató un cruce de versiones que evidenció la fractura interna. Cande Tinelli se despegó fríamente de su hermana menor. Inmediatamente después, Soledad Aquino, madre de las hijas mayores de Tinelli, salió a desmentir públicamente el relato de Juanita, asegurando que lo que contaba no era cierto.