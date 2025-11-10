La expareja del conductor dialogó unos segundos con Infama tras la interna familiar que explotó en los últimos días.

Marcelo Tinelli se encuentra en el foco de una tormenta que parece no tener un final claro y mientras esto sucede, la interna familiar se afianzó fuertemente. En los últimos días, Juanita apuntó contra su padre con un letal comunicado y luego Paula Robles compartió un fuerte posteo en sus redes sociales.

Cuando la polémica salió a la luz, la expareja del conductor respaldó a su hija y compartió una lapidaria publicación: "El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere".

En Infama fueron a buscar la palabra de Paula Robles, quien amablemente atendió por unos segundos a la prensa, pero no quiso dar tantas declaraciones. La exmujer de Marcelo Tinelli fue consultada sobre cómo afrontaba este momento y la respuesta fue muy irónica, causando sorpresa a todos.

La fuerte respuesta de Paula Robles al ser consultada por el escándalo que rodea a Marcelo Tinelli Paula Robles habló en televisión sobre el escándalo de Marcelo Tinelli: la sorpresiva declaración ¿Cómo estás viviendo este momento tan especial para la familia?", le preguntó la periodista y ella decidió responder de manera tajante con una sonrisa en el rostro: "Hermoso". Esto no fue todo, ya que decidió hablar también sobre la relación entre Juanita Tinelli y Marcelo.