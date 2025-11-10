Presenta:

Paula Robles habló en televisión sobre el escándalo de Marcelo Tinelli: la sorpresiva declaración

La expareja del conductor dialogó unos segundos con Infama tras la interna familiar que explotó en los últimos días.

La exmujer del comunicador fue contundente. Fotos: YouTube / América TV / Bondi Live.&nbsp;

Marcelo Tinelli se encuentra en el foco de una tormenta que parece no tener un final claro y mientras esto sucede, la interna familiar se afianzó fuertemente. En los últimos días, Juanita apuntó contra su padre con un letal comunicado y luego Paula Robles compartió un fuerte posteo en sus redes sociales.

Cuando la polémica salió a la luz, la expareja del conductor respaldó a su hija y compartió una lapidaria publicación: "El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere".

En Infama fueron a buscar la palabra de Paula Robles, quien amablemente atendió por unos segundos a la prensa, pero no quiso dar tantas declaraciones. La exmujer de Marcelo Tinelli fue consultada sobre cómo afrontaba este momento y la respuesta fue muy irónica, causando sorpresa a todos.

La fuerte respuesta de Paula Robles al ser consultada por el escándalo que rodea a Marcelo Tinelli

¿Cómo estás viviendo este momento tan especial para la familia?", le preguntó la periodista y ella decidió responder de manera tajante con una sonrisa en el rostro: "Hermoso". Esto no fue todo, ya que decidió hablar también sobre la relación entre Juanita Tinelli y Marcelo.

La sorpresiva frase de Paula Robles ante el escándalo familiar que rodea a Marcelo Tinelli.

Uno de los cronistas que se encontraba en el lugar le preguntó sobre esto y ella dejó en claro que "se están comunicando". Se espera que el conductor vuelva a Carnaval Stream el martes y realice un descargo, aunque por ahora no se ha confirmado la presencialidad de Tinelli en Estamos de Paso.

