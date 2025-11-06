En medio de todo el escándalo, revelaron qué fue lo que más enfureció a Marcelo Tinelli: "No lo puede creer"
En "Sálvese Quien Pueda", Yanina Latorre sumó información explosiva sobre el conflicto que atraviesa la familia Tinelli.
En medio de la fuerte crisis familiar que envuelve a los Tinelli, nuevas versiones siguen saliendo a la luz. Esta vez fue Yanina Latorre quien, fiel a su estilo, sumó información explosiva en Sálvese Quien Pueda, el ciclo que conduce por canal América.
Según contó la conductora, Marcelo Tinelli estaría atravesando un momento de gran malestar por la actitud de su expareja, Paula Robles, madre de Juanita y Francisco.
Te Podría Interesar
En los últimos días, la exbailarina compartió un mensaje en redes que muchos interpretaron como un dardo directo hacia el conductor, y que habría generado un profundo impacto en él.
"Una de las cosas que más lo tiene sacado a Marcelo es la reacción de Paula", reveló la periodista al aire, haciendo alusión al comentario público en el que Robles habría tildado al presentador de "egoísta".
Lejos de quedarse ahí, la comunicadora agregó más detalles sobre el estado anímico del empresario: "Marcelo no tiene la menor idea de por qué Paula reaccionó así". "No entiende y no lo puede creer", concluyó contando Yanina Latorre.