En medio de todo el escándalo, revelaron qué fue lo que más enfureció a Marcelo Tinelli: "No lo puede creer"

En "Sálvese Quien Pueda", Yanina Latorre sumó información explosiva sobre el conflicto que atraviesa la familia Tinelli.

En medio de la fuerte crisis familiar que envuelve a los Tinelli, nuevas versiones siguen saliendo a la luz. Esta vez fue Yanina Latorre quien, fiel a su estilo, sumó información explosiva en Sálvese Quien Pueda, el ciclo que conduce por canal América.

Según contó la conductora, Marcelo Tinelli estaría atravesando un momento de gran malestar por la actitud de su expareja, Paula Robles, madre de Juanita y Francisco.

Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda Yanina Latorre brindó nuevos detalles del conflicto en la familia Tinelli. Captura de pantalla Youtube América TV. En los últimos días, la exbailarina compartió un mensaje en redes que muchos interpretaron como un dardo directo hacia el conductor, y que habría generado un profundo impacto en él.

"Una de las cosas que más lo tiene sacado a Marcelo es la reacción de Paula", reveló la periodista al aire, haciendo alusión al comentario público en el que Robles habría tildado al presentador de "egoísta".