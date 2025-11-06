Presenta:

Mdz Show

Marcelo Tinelli

En medio de todo el escándalo, revelaron qué fue lo que más enfureció a Marcelo Tinelli: "No lo puede creer"

En "Sálvese Quien Pueda", Yanina Latorre sumó información explosiva sobre el conflicto que atraviesa la familia Tinelli.

MDZ Show

Marcelo Tinelli, conductor.

Captura de video YouTube / Bondi Live. 

En medio de la fuerte crisis familiar que envuelve a los Tinelli, nuevas versiones siguen saliendo a la luz. Esta vez fue Yanina Latorre quien, fiel a su estilo, sumó información explosiva en Sálvese Quien Pueda, el ciclo que conduce por canal América.

Según contó la conductora, Marcelo Tinelli estaría atravesando un momento de gran malestar por la actitud de su expareja, Paula Robles, madre de Juanita y Francisco.

Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda
Yanina Latorre brind&oacute; nuevos detalles del conflicto en la familia Tinelli.

En los últimos días, la exbailarina compartió un mensaje en redes que muchos interpretaron como un dardo directo hacia el conductor, y que habría generado un profundo impacto en él.

"Una de las cosas que más lo tiene sacado a Marcelo es la reacción de Paula", reveló la periodista al aire, haciendo alusión al comentario público en el que Robles habría tildado al presentador de "egoísta".

Súper buena onda Marcelo Tinelli y Paula Robles tienen una gran relación como ex. Foto: Instagram Marcelo Tinelli
Seg&uacute;n la periodista, el locutor se sorprendi&oacute; por la actitud de Paula Robles.

Lejos de quedarse ahí, la comunicadora agregó más detalles sobre el estado anímico del empresario: "Marcelo no tiene la menor idea de por qué Paula reaccionó así". "No entiende y no lo puede creer", concluyó contando Yanina Latorre.

