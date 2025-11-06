La firme postura de Coti Sorokin al referirse al escándalo en la familia Tinelli
El cantante fue entrevistado en "Los profesionales de siempre" y le consultaron por el conflicto de los Tinelli.
El conflicto familiar que envuelve a los Tinelli continúa generando repercusiones tras el llamativo mensaje que Juanita Tinelli compartió en sus redes durante el fin de semana. Mientras las versiones sobre la interna familiar siguen multiplicándose, nuevas figuras cercanas al entorno comienzan a dar su opinión.
En las últimas horas, quien fue consultado por el tema fue Coti Sorokin, expareja de Candelaria Tinelli. El músico, con su habitual tono medido, optó por no profundizar en los rumores y mantuvo una postura de respeto hacia la familia del conductor.
Te Podría Interesar
"No voy a hablar de eso. Por respeto a la familia, a Cande y respeto a mí también", expresó el artista en diálogo con el programa Los profesionales de siempre, cuando el cronista Fede Flowers le preguntó por la tensión entre las hermanas.
Aun así, Coti sorprendió al referirse a su vínculo actual con Candelaria, pese a la separación: "Con Cande hablamos todos los días, muy buena relación", aseguró, dejando entrever que la comunicación entre ambos sigue siendo cercana.
Esto es lo que dijo Coti Sorokin en Los profesionales de siempre sobre el conflicto de los Tinelli
Ante las consultas sobre las supuestas diferencias entre Candelaria y Juanita, el cantante se mantuvo firme en su decisión de no involucrarse: "Pregúntenle a ella, yo no voy a hablar (por Candela). Seguí preguntando lo que quieras pero no te voy a responder", respondió con una sonrisa, evitando sumarse a la polémica que rodea al clan Tinelli.