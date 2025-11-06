Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 6 de noviembre
Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.
Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.
Qué películas estrenan hoy en los cines del país
Depredador: Tierras salvajes
Sinopsis: Un joven Depredador marginado de su clan encuentra un aliado poco probable en su viaje en busca del adversario definitivo.
Duración: 106 minutos
Elenco: Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Elle Fanning.
Retratos del apocalipsis
Sinopsis: Cuatro historias interconectadas que revelan el inicio y la evolución de un apocalipsis zombie en Buenos Aires. A través de los ojos de diferentes personajes, puede experimentarse la confusión inicial, el caos descontrolado y la lucha por la supervivencia en un mundo devastado.
Duración: 75 minutos
Elenco: Demián Salomón, Lorena Vega, Ezequiel Rodríguez, Paula Manzone, Natalia Santiago, Paula Rubinsztein, Rodrigo Raffeto, Melissa Fernández, Fabián Forte.
Matate, amor
Sinopsis: En un rincón olvidado del campo, una mujer lucha contra sus demonios: acepta la exclusión, pero desea pertenecer; anhela la libertad, pero se siente atrapada; anhela la vida familiar, pero quiere quemar toda la casa. Con una sorprendente libertad por parte de su familia para su comportamiento cada vez más errático, se siente cada vez más sofocada y reprimida. La maternidad, la feminidad, la banalidad del amor, los terrores del deseo y la brutalidad de otra persona que lleva tu corazón para siempre.
Duración: 119 minutos
Elenco: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, LaKeith Stanfield, Nick Nolte, Sissy Spacek, Gabrielle Rose, Clare Coulter, Tyler Lynn Smith, Saylor McPherson, Sarah Lind.