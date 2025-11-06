Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 6 de noviembre

Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.

Qué películas estrenan hoy en los cines del país Depredador: Tierras salvajes depredador pelicula La última de la gran saga. Captura tráiler Sinopsis: Un joven Depredador marginado de su clan encuentra un aliado poco probable en su viaje en busca del adversario definitivo.

Duración: 106 minutos

Elenco: Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Elle Fanning.

Retratos del apocalipsis Retratos Del Apocalipsis - trailer Sinopsis: Cuatro historias interconectadas que revelan el inicio y la evolución de un apocalipsis zombie en Buenos Aires. A través de los ojos de diferentes personajes, puede experimentarse la confusión inicial, el caos descontrolado y la lucha por la supervivencia en un mundo devastado.