Falta poco para el estreno de Yiya, la miniserie sobre los crimenes reales que estremecieron a todo Argentina

La miniserie, protagonizada por Julieta Zylberberg y Cristina Banegas, contará con cinco episodios y se suma a la ola de true crime argentino.

El escalofriante caso de Yiya Murano, cuyo nombre está irremediablemente ligado a uno de los asesinatos más resonantes de la historia criminal argentina, llegará a la pantalla chica. Flow finalizó la producción de la primera miniserie oficial sobre los crímenes de “la envenenadora de Monserrat”.

La envenenadora de Monserrat llega al streaming Yiya - Tráiler Oficial La producción argentina ya tiene un día marcado en el calendario para su debut. La historia de Yiya, condenada a prisión perpetua en 1985 por el envenenamiento y asesinato de tres de sus amigas en 1979, llegará a Flow con un ambicioso reparto y una visión de cinco episodios.

La miniserie, titulada simplemente "Yiya", se estrenará el próximo 13 de noviembre en la plataforma Flow. La producción contará con un elenco estelar que incluye a Cristina Banegas, Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Mónica Antonópulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi, Rocha Igarzabal, Boy Olmi, Malena Narvay, Miguel Ángel Rodríguez y Carlos Portaluppi, entre otros.

yiya serie (1) La miniserie de cinco episodios estrena el 13 de noviembre. Flow Las actrices Julieta Zylberberg y Cristina Banegas serán las encargadas de ponerse en la piel de Yiya Murano en las diferentes etapas de su vida. Por su parte, Pablo Rago interpretará al periodista a cargo de la investigación que develó los crímenes de la mujer, que falleció en 2014.