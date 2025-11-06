Falta poco para el estreno de Yiya, la miniserie sobre los crimenes reales que estremecieron a todo Argentina
La miniserie, protagonizada por Julieta Zylberberg y Cristina Banegas, contará con cinco episodios y se suma a la ola de true crime argentino.
El escalofriante caso de Yiya Murano, cuyo nombre está irremediablemente ligado a uno de los asesinatos más resonantes de la historia criminal argentina, llegará a la pantalla chica. Flow finalizó la producción de la primera miniserie oficial sobre los crímenes de “la envenenadora de Monserrat”.
La envenenadora de Monserrat llega al streaming
La producción argentina ya tiene un día marcado en el calendario para su debut. La historia de Yiya, condenada a prisión perpetua en 1985 por el envenenamiento y asesinato de tres de sus amigas en 1979, llegará a Flow con un ambicioso reparto y una visión de cinco episodios.
Te Podría Interesar
La miniserie, titulada simplemente "Yiya", se estrenará el próximo 13 de noviembre en la plataforma Flow. La producción contará con un elenco estelar que incluye a Cristina Banegas, Julieta Zylberberg, Pablo Rago, Mónica Antonópulos, Cecilia Dopazo, Diego Cremonesi, Rocha Igarzabal, Boy Olmi, Malena Narvay, Miguel Ángel Rodríguez y Carlos Portaluppi, entre otros.
Las actrices Julieta Zylberberg y Cristina Banegas serán las encargadas de ponerse en la piel de Yiya Murano en las diferentes etapas de su vida. Por su parte, Pablo Rago interpretará al periodista a cargo de la investigación que develó los crímenes de la mujer, que falleció en 2014.
Cabe destacar que el día del estreno de la ficción, Flow lanzará en paralelo un documental sobre el mismo caso. Además, Netflix anunció que también se encuentra en postproducción de una película documental sobre los crímenes de Yiya, bajo la dirección de Alejandro Hartmann.