Xbox Game Pass se renueva en noviembre: 10 estrenos confirmados y 5 despedidas que duelen

El servicio de suscripción de Microsoft inicia noviembre de 2025 con una importante rotación en su catálogo. Xbox Game Pass sumará 10 juegos nuevos, entre ellos grandes estrenos como Call of Duty: Black Ops 7, pero también se despedirá de cinco títulos muy queridos por los fans, incluyendo Frostpunk y S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. A pesar de las críticas por su pérdida de valor en los últimos meses, la compañía intenta recuperar el entusiasmo de su comunidad con nuevas propuestas y lanzamientos de peso.

Adiós a clásicos modernos Como ocurre cada mes, la llegada de nuevos juegos implica la salida de otros, y noviembre no será la excepción. En la sección “Se van pronto” del portal oficial, Microsoft confirmó que Blacksmith Master, Football Manager 2024, Frostpunk, Spirittea y S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl dejarán el servicio a mediados de mes.

Entre las bajas más dolorosas se destaca Frostpunk, el aclamado título de estrategia de 11 bit Studios, que cautivó con su exigente sistema de gestión de recursos y decisiones morales en un mundo helado y hostil. Con una calificación de 84 en Metacritic, se despide dejando una huella profunda entre los jugadores del género. Otro golpe es la salida de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, el ambicioso FPS postapocalíptico de GSC Game World, que a pesar de su recepción mixta (73 en Metacritic) se consolidó como una experiencia única.

Football Manager 2024, por su parte, también dirá adiós el 15 de noviembre, dejando lugar a su sucesor, Football Manager 26, que se incorporará al servicio de inmediato.