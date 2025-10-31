Microsoft Azure sigue con fallas: Xbox continúa con problemas de inicio de sesión y juego online

La infraestructura en la nube de Microsoft sufrió una caída a gran escala que afectó a varios productos y servicios. El ecosistema Xbox quedó entre los más golpeados: no se puede iniciar sesión con normalidad, el multijugador presenta fallas y el sitio de estado del servicio también quedó inaccesible.

Durante la madrugada se multiplicaron los reportes de usuarios que no podían autenticarse ni realizar actividades en línea dentro de los servicios de Microsoft . La compañía confirmó que el origen está en Azure , su plataforma de nube que soporta productos corporativos y de consumo, incluido el gaming.

Desde sus canales oficiales, Microsoft explicó que “los clientes y los servicios que aprovechan Azure Front Door (AFD) pueden haber experimentado problemas que provocan latencias, tiempos de espera y errores. Hemos confirmado que un cambio de configuración involuntario [fue] el evento desencadenante de este problema… Es posible que los clientes hayan experimentado problemas para acceder al portal de administración de Azure ”.

En el caso de Xbox , el impacto se tradujo en errores al iniciar sesión, fallas para acceder a la tienda, descargas que no avanzan y partidas en línea interrumpidas. El golpe de efecto fue tal que el propio portal que informa el estado del servicio quedó caído, lo que impidió verificar desde la fuente oficial qué componentes estaban en rojo.

Plataformas especializadas en monitoreo de interrupciones, como Down Detector, reflejaron picos anómalos de incidencias asociadas a servicios de Microsoft . La lectura de ese termómetro fue consistente con lo que experimentaron jugadores y empresas que dependen de Azure para sus operaciones diarias.

falla La infraestructura en la nube de Microsoft sufrió una caída a gran escala que afectó a varios productos y servicios de Xbox. Imagen extraída de la web

Por qué ocurrió la caída de Azure

La explicación preliminar apunta a un cambio de configuración no previsto dentro de Azure Front Door, la capa global de enrutamiento y aceleración que distribuye tráfico hacia los distintos servicios. Un ajuste de ese tipo, aplicado a escala, puede derivar en tiempos de espera, errores 5xx y rutas que dejan de responder.

Este tipo de incidentes evidencia la sensibilidad de las dependencias en la nube: una modificación en la “puerta de entrada” repercute en cascada sobre portales administrativos, APIs, autenticación y, por extensión, experiencias de usuario como las de Xbox Live.

falla2 El ecosistema Xbox quedó entre los más golpeados: no se puede iniciar sesión con normalidad, el multijugador presenta fallas y el sitio de estado del servicio también quedó inaccesible. Imagen extraída de la web

Qué se puede hacer ahora con Microsoft

No se trata de un problema de cuentas, consolas o redes domésticas. Reiniciar el hardware, restaurar configuraciones o ajustar el módem no resuelve el origen de la falla. La recomendación es mantener los equipos encendidos o en reposo, evitar cambios locales y esperar la mitigación completa desde la compañía.

Según el último parte, la empresa norteamericana activó un plan de reversión: "Hemos iniciado la implementación de nuestra última configuración buena conocida, que se espera se complete en 30 minutos. A medida que avanza esta implementación, los clientes deberían comenzar a ver signos iniciales de recuperación. Una vez completado, comenzaremos a recuperar nodos y enrutar el tráfico a través de estos nodos en buen estado. Los cambios de configuración del cliente permanecerán bloqueados temporalmente mientras continuamos con los esfuerzos de mitigación. Notificaremos a los clientes una vez que se haya levantado este bloqueo".

Mientras avanza la restauración, es esperable una recuperación gradual: primero el acceso a portales, luego la autenticación y, por último, servicios dependientes como la tienda, las descargas y el juego en línea. Cuando el portal de estado vuelva a estar operativo, permitirá confirmar qué componentes quedaron normalizados y cuáles siguen en observación.