Xbox abre un fin de semana gratis con sagas y estrenos para todos los gustos

Hasta el 3 de noviembre, Free Play Days trae juegos completos gratis en Xbox: pruébalos sin pagar, guarda tu progreso y cómpralos con descuento.

Xbox activa una nueva edición de Free Play Days, la promo que deja jugar títulos completos sin pagar extra. La ventana se extiende hasta el lunes 3 de noviembre y está disponible para miembros de Xbox Game Pass en su versión Ultimate, Premium y Essential. La descarga puede hacerse desde la consola o la app móvil. Es una oportunidad para probar novedades, ponerse al día con pendientes y, si convencen, comprarlos con descuento manteniendo progreso y logros.

game pass2 Xbox activa una nueva edición semanal de Free Play Days. Xbox Game Pass Qué incluye la promoción La selección de esta semana mezcla multijugador, acción táctica, estrategia de tablero y terror. En la punta de lanza aparece Call of Duty: Black Ops 6 – Cross-Gen Bundle, con multijugador y modo "Zombis" gratis toda la semana, más de 40 mapas, seis escenarios clásicos y acceso sin restricciones. Para los fans del anime, Dragon Ball Xenoverse 2 permite entrenar con Goku y Vegeta en un mundo abierto repleto de guiños a la serie; es compatible con Xbox Series, Xbox One y PC.

Si buscás tensión pura, Dead by Daylight ofrece su terror asimétrico ideal para cooperativo y, durante Shocktober, suma hasta 60 % de descuento. El apartado estratégico se luce con Catan: Console Edition, la adaptación oficial con cross-play e IA adaptativa para pulir habilidades y, finalemente, llega Warhammer 40,000: Rogue Trader, un RPG táctico que te pone al mando de tu propia nave en el Koronus Expanse.

Embed - Call Of Duty Black Ops Declassified Gamescom Trailer También sin Game Pass: dos joyas para descubrir Junto al listado principal hay dos propuestas que no requieren Game Pass. Yes, Your Grace te sienta en el trono: administrá recursos, escuchá a tus súbditos y tomá decisiones que cambian el destino del reino. En la vereda opuesta, Post Trauma recupera el terror psicológico clásico. Cámara inquietante, puzles retorcidos y una realidad que se deforma a cada paso.