Un rumor asegura que la nueva Xbox costaría más de 1000 dólares y el PS6 sería mucho más barata

El próximo capítulo en la guerra de consolas parece perfilar un escenario muy distinto al de la actual generación. Mientras el PlayStation 6 ( PS6 ) apunta a un precio apenas superior al de lanzamiento de su antecesora, la nueva Xbox podría romper un récord histórico: superar los 1000 dólares en su versión estándar. Así lo aseguró el insider Kepler , una fuente con antecedentes sólidos en filtraciones de hardware, que volvió a encender las alarmas entre los jugadores.

De acuerdo con Kepler , el PS6 se lanzaría con un precio estimado de 600 dólares, frente a los 499 USD que costó la PS5 en su debut en 2020. El incremento, aunque significativo, sigue una tendencia natural de encarecimiento del hardware y de los componentes de alta gama.

El modelo base de la PS5 ya se vende a 549,99 USD, por lo que la especulación de Kepler no resulta descabellada. Sin embargo, el analista aclara que aún faltan años para su llegada —probablemente entre 2027 y 2028—, por lo que estos valores podrían variar.

Otro detalle que refuerza la proyección es la información de Moore’s Law Is Dead, otro insider reconocido, quien señaló que Sony podría repetir la estrategia del PS4, vendiendo la consola con pérdidas iniciales para ganar terreno en software y servicios.

Esto explicaría por qué la PlayStation 6 , pese a su potencia, podría mantener un precio competitivo y buscar la masividad frente a una Xbox que se inclinaría por un enfoque más 'premium'.

Xbox: una consola que podría superar los 1200 dólares

Si las proyecciones se cumplen, el verdadero impacto recaería en el lado de Microsoft. Según Kepler, la próxima consola Xbox costaría alrededor de 1200 dólares, el doble del hipotético PS6.

La cifra responde, en parte, al mayor costo de los chips, las placas base y los sistemas de refrigeración, elementos que elevarían el precio de producción a niveles sin precedentes. Además, la compañía no podría subvencionar el hardware, ya que planea incorporar soporte extendido para tiendas y plataformas de terceros, reduciendo así el control sobre las ganancias por software.

El planteo coincide con las palabras recientes de Sarah Bond, presidenta de Xbox, quien adelantó que la próxima generación ofrecerá una “experiencia premium y de alta gama”, frase que los jugadores ahora leen como una señal de precios elevados.

Un futuro con más potencia… y menos accesible

A diferencia de generaciones pasadas, donde el precio tendía a estabilizarse o incluso disminuir con el tiempo, la industria del gaming enfrenta un escenario opuesto: el hardware es cada vez más caro y menos subsidiado.

El salto tecnológico hacia chips más avanzados, refrigeración líquida y mayores exigencias gráficas incrementa los costos, y las empresas comienzan a trasladar ese peso al consumidor final.

Por ahora, los precios son solo especulaciones, pero el mensaje es claro: la brecha entre consolas 'premium' y modelos estándar podría ensancharse como nunca antes.

Mientras Sony buscaría mantener el equilibrio entre potencia y accesibilidad, Microsoft apostaría a una máquina de lujo, apuntada a un público dispuesto a pagar más de 1000 dólares por el máximo rendimiento.