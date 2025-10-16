¿Vale la pena pagar por una Xbox más potente que la PlayStation 6? Filtraciones dividen a los usuarios

La nueva generación de consolas divide a los jugadores: Xbox promete un 30% más de potencia que la PS6, pero ese salto también podría elevar su precio final.

La próxima generación de consolas promete una competencia más ajustada que nunca. Xbox y PlayStation ya preparan sus respectivos lanzamientos y, según las filtraciones más recientes, Microsoft tendría la delantera técnica. La nueva consola basada en el chip AMD Magnus superaría en un 30% el rendimiento de la futura PlayStation 6, aunque esa potencia extra también podría reflejarse en el precio final.

xbox next La nueva consola basada en el chip AMD Magnus superaría en un 30% el rendimiento de la futura PlayStation 6. Imagen generada por la IA Xbox Magnus: potencia que se acerca al PC Durante años, Sony y Microsoft han mantenido una rivalidad centrada en exclusividades, ecosistemas y potencia. Pero esta vez, los rumores apuntan a una diferencia de enfoque más marcada. Mientras Xbox busca consolidarse como una plataforma multiplataforma, capaz de integrarse en distintos dispositivos, PlayStation continúa apostando por un sistema cerrado y optimizado exclusivamente para juegos.

El reconocido filtrador KeplerL2 afirmó en foros especializados que ambos proyectos ya tienen su hardware finalizado. Según su análisis, la consola de Microsoft incluiría más núcleos de CPU, una frecuencia superior, mayor cantidad de unidades de cómputo (CU) y un ancho de banda de memoria más amplio. En resumen, la 'Xbox Magnus' ofrecería un salto de potencia cercano al 30% respecto a la PS6, consolidando una experiencia más fluida en títulos exigentes y en resolución 4K o superior.

ps6 y next xbox El reconocido filtrador KeplerL2 afirmó en foros especializados que ambos proyectos ya tienen su hardware finalizado. Imagen generada con IA Más rendimiento, pero también más costo Esta diferencia técnica vendría acompañada de un incremento en el precio. Según las estimaciones del sector, PlayStation 6 podría lanzarse entre 600 y 800 euros, mientras que Xbox Magnus se movería entre 800 y 1000 euros, posicionándose como un mini PC de alto rendimiento más que una consola tradicional.

En comparación con las generaciones actuales, las mejoras son notables: la PS6 contaría con 30 GB de RAM, mientras que la Xbox alcanzaría 36 GB, duplicando las especificaciones vistas en PS5 y Series X.