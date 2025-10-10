Fin de semana de juegos gratis en Xbox: probá 7 títulos sin pagar un peso
Xbox ofrece 7 juegos gratuitos este fin de semana para suscriptores de Game Pass Core y Ultimate. ¡Aprovechá los Free Play Days y juega sin costo adicional!
Este fin de semana, los suscriptores de Game Pass Core y Game Pass Ultimate tienen una razón más para celebrar, ya que Xbox anunció la disponibilidad de siete nuevos juegos a través de los Free Play Days. Estos títulos estarán disponibles totalmente gratis, permitiendo a los jugadores disfrutar de una variedad de géneros durante los próximos días. Si eres fanático de la acción, la aventura o el deporte, no podés dejar pasar esta oportunidad.
Juegos disponibles hasta el 12 de octubre
Desde este viernes, los usuarios de Xbox pueden acceder a varios títulos gratuitos para disfrutar durante el fin de semana. Entre las opciones más destacadas se encuentran Call of Duty: Black Ops 6, Riders Republic, AEW: Fight Forever, Grounded 2, Dovetail Games Euro Fishing, Under The Waves y Kingdom Two Crowns. La mayoría de estos juegos estarán disponibles hasta la medianoche del 12 de octubre, pero el modo 'Multiplayer' y 'Zombies' de Call of Duty: Black Ops 6 permanecerá activo hasta el 16 de octubre.
Es importante aprovechar la oportunidad antes de que se termine el periodo de acceso gratuito, especialmente para los fanáticos de las experiencias multijugador y las historias intensas.
Destacados del Free Play Days
- Call of Duty: Black Ops 6: vive la emoción de este thriller de acción y espionaje que se desarrolla a inicios de los años 90. Con una narrativa trepidante y giros al estilo clásico de la saga, el juego te pone en el centro de una transición política global mientras luchas por sobrevivir en misiones de alto riesgo.
- AEW: Fight Forever: un juego de lucha con mecánicas retro que te permitirá enfrentarte a luchadores populares de AEW. Disfruta de combates épicos y modos cooperativos en línea con opciones de personalización.
- Grounded 2: en este título de supervivencia en mundo abierto, explora un entorno gigante y enfrenta a nuevos enemigos como AXL, una tarántula gigante. La actualización 'Hairy and Scary' añade nuevas herramientas y una eficiente manera de construir tu refugio.
- Riders Republic: disfruta de un mundo de deportes extremos multijugador, con actividades como ciclismo, esquí y snowboard en un entorno vasto y dinámico. Compite en caóticas carreras masivas o explora libremente con amigos.
No pierdas la oportunidad de probar estos títulos de totalmente gratis antes de que se acabe el fin de semana. ¡Prepará tu Xbox y aprovecha al máximo los Free Play Days!