Fin de semana de juegos gratis en Xbox: probá 7 títulos sin pagar un peso

Este fin de semana, los suscriptores de Game Pass Core y Game Pass Ultimate tienen una razón más para celebrar, ya que Xbox anunció la disponibilidad de siete nuevos juegos a través de los Free Play Days. Estos títulos estarán disponibles totalmente gratis, permitiendo a los jugadores disfrutar de una variedad de géneros durante los próximos días. Si eres fanático de la acción, la aventura o el deporte, no podés dejar pasar esta oportunidad.

xbox Los Free Play Days de Xbox estarán disponibles hasta la medianoche del 12 de octubre. Xbox Juegos disponibles hasta el 12 de octubre Desde este viernes, los usuarios de Xbox pueden acceder a varios títulos gratuitos para disfrutar durante el fin de semana. Entre las opciones más destacadas se encuentran Call of Duty: Black Ops 6, Riders Republic, AEW: Fight Forever, Grounded 2, Dovetail Games Euro Fishing, Under The Waves y Kingdom Two Crowns. La mayoría de estos juegos estarán disponibles hasta la medianoche del 12 de octubre, pero el modo 'Multiplayer' y 'Zombies' de Call of Duty: Black Ops 6 permanecerá activo hasta el 16 de octubre.

Es importante aprovechar la oportunidad antes de que se termine el periodo de acceso gratuito, especialmente para los fanáticos de las experiencias multijugador y las historias intensas.