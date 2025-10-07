Microsoft lanzará una versión gratuita de Xbox Cloud Gaming: todo lo que tenés que saber

Jugar en la nube sin pagar suscripción pronto será posible. Microsoft trabaja en una versión gratuita de Xbox Cloud Gaming , su plataforma de juego por streaming, que incluirá anuncios publicitarios antes de cada partida. El objetivo: acercar la experiencia a nuevos usuarios y expandir su ecosistema de jugadores.

La compañía de Redmond ya prueba internamente este modelo sin costo. Permitirá disfrutar de juegos en streaming desde la web, consolas Xbox , PC o dispositivos portátiles. A cambio, los usuarios deberán mirar aproximadamente dos minutos de anuncios antes de iniciar cada sesión.

Las partidas estarán limitadas a una hora de duración, con un máximo de cinco horas mensuales por cuenta. De esta forma, Microsoft busca ofrecer una puerta de entrada al gaming en la nube sin eliminar la posibilidad de convertir a los jugadores gratuitos en futuros suscriptores.

El catálogo de esta modalidad incluirá algunos títulos adquiridos previamente por los usuarios, los juegos de los 'Días de juego gratis' (Free Play Days) y la colección Xbox Retro Classics. Aunque no se detalló la calidad gráfica de la versión gratuita, se espera que sea inferior a las de pago, que actualmente ofrecen hasta 1440p en los planes más altos.

Este lanzamiento llega tras la reciente restructuración del Game Pass, que ahora divide su oferta en planes Essential, Premium y Ultimate. Hasta hace poco, solo los suscriptores de Ultimate podían acceder al juego en la nube . Sin embargo, los cambios recientes ampliaron el acceso y ajustaron precios, con el plan Ultimate subiendo hasta un 50% de su valor.

Microsoft planea lanzar una beta pública en las próximas semanas, aunque aún no confirmó una fecha exacta. El despliegue definitivo de la versión gratuita se espera para los próximos meses, mientras continúan las pruebas internas entre empleados.

Cómo impactará en el ecosistema Xbox

El movimiento se interpreta como un paso natural en la evolución del modelo de negocio de Microsoft, que busca equilibrar rentabilidad y expansión. Al ofrecer una experiencia básica con anuncios, la empresa pretende aumentar su base de jugadores y potenciar la visibilidad de sus servicios de suscripción, al mismo tiempo que monetiza la versión gratuita.

Según The Verge, "la compañía espera que el modelo con anuncios actúe como un primer contacto para los nuevos usuarios, que luego puedan optar por una suscripción de pago".

La llegada de una versión gratuita de Xbox Cloud Gaming con anuncios marca una nueva etapa para el gaming en la nube. Microsoft apunta a democratizar el acceso al juego por streaming, sin dejar de lado su estrategia comercial: atraer más jugadores, consolidar su marca y redefinir cómo se juega en el ecosistema Xbox.