Xbox: cinco juegos gratis llegan a los Free Play Days este fin de semana

Microsoft activó para Xbox una nueva edición de los Free Play Days para los suscriptores de Game Pass Core y Game Pass Ultimate . Desde este jueves y durante todo el fin de semana, los jugadores podrán descargar sin costo cinco títulos que incluyen acción, estrategia, aventuras narrativas y propuestas multijugador.

Los juegos estarán disponibles hasta la medianoche del 5 de octubre, salvo el caso de Call of Duty: Black Ops 7 Open Beta, que tendrá acceso especial hasta el 8 de octubre para todo el público.

La beta abierta de Call of Duty: Black Ops 7 transporta la acción al año 2035. Presenta mapas 6v6 inéditos, armas inspiradas en Black Ops 2 y un nuevo sistema llamado Overclock, que potencia rachas y equipo. Además, incorpora Omnimovement, una mecánica que añade movimientos como Wall Jumps y una movilidad más fluida.

2.Polterguys: Possession Party

Un multijugador caótico y sobrenatural en el que ocho jugadores se convierten en fantasmas que poseen objetos cotidianos. El objetivo es sabotear a los rivales y lograr que un monstruo furioso los atrape. Con mapas llenos de trampas y potenciadores alocados, es una propuesta ideal para quienes buscan diversión rápida y competitiva.

3.Dustborn

Un título narrativo que combina acción y aventura para un solo jugador. La historia sigue a Pax, una exiliada con la habilidad de convertir las palabras en un arma. Ambientado en una América distópica, propone un viaje por carretera cargado de dilemas morales, amistad, amor y robots en un futuro marcado por la opresión.

Embed - Dustborn - Official Launch Trailer

4.Ready or Not

Un shooter táctico en primera persona que pone al jugador en la piel de un comandante SWAT. La misión: devolver el orden a una ciudad dominada por el crimen organizado. Cada operación exige planificación, equipamiento realista y decisiones que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

5.Sudden Strike 4 – European Battlefields Edition

Un clásico de la estrategia en tiempo real ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Ofrece tres campañas principales y más de 20 misiones donde se recrean batallas históricas como Dunkerque y la Operación Barbarroja. Permite comandar tropas británicas, alemanas, soviéticas o estadounidenses, con generales icónicos y mejoras tácticas.

Embed - SUDDEN STRIKE 4 European Battlefield Edition Trailer (2018)

Hasta cuándo estarán disponibles

Sudden Strike 4, Polterguys, Dustborn y Ready or Not: gratis hasta el 5 de octubre a medianoche.

Call of Duty: Black Ops 7 Open Beta: acceso anticipado para usuarios de Game Pass desde el 2 de octubre, abierto a todo el público del 5 al 8 de octubre.

Xbox vuelve a apostar por los Free Play Days con un catálogo variado que combina shooters, estrategia, aventuras narrativas y propuestas multijugador. Una oportunidad ideal para probar títulos sin costo adicional y decidir si vale la pena sumarlos a la biblioteca personal.