Xbox: cinco juegos gratis llegan a los Free Play Days este fin de semana

Los usuarios de Xbox con Game Pass Core y Game Pass Ultimate ya pueden acceder a cinco juegos sin costo hasta el 5 de octubre.

Los Free Play Days de Xbox traen cinco juegos gratis este fin de semana, con propuestas que van desde la estrategia en la Segunda Guerra Mundial hasta la beta abierta de Call of Duty: Black Ops 7.

Microsoft activó para Xbox una nueva edición de los Free Play Days para los suscriptores de Game Pass Core y Game Pass Ultimate. Desde este jueves y durante todo el fin de semana, los jugadores podrán descargar sin costo cinco títulos que incluyen acción, estrategia, aventuras narrativas y propuestas multijugador.

Los juegos estarán disponibles hasta la medianoche del 5 de octubre, salvo el caso de Call of Duty: Black Ops 7 Open Beta, que tendrá acceso especial hasta el 8 de octubre para todo el público.

Los juegos disponibles este fin de semana

1.Call of Duty: Black Ops 7 Open Beta

La beta abierta de Call of Duty: Black Ops 7 transporta la acción al año 2035. Presenta mapas 6v6 inéditos, armas inspiradas en Black Ops 2 y un nuevo sistema llamado Overclock, que potencia rachas y equipo. Además, incorpora Omnimovement, una mecánica que añade movimientos como Wall Jumps y una movilidad más fluida.

  • Disponible del 2 al 8 de octubre para suscriptores de Game Pass.
  • Abierto al público general del 5 al 8 de octubre.
2.Polterguys: Possession Party

Un multijugador caótico y sobrenatural en el que ocho jugadores se convierten en fantasmas que poseen objetos cotidianos. El objetivo es sabotear a los rivales y lograr que un monstruo furioso los atrape. Con mapas llenos de trampas y potenciadores alocados, es una propuesta ideal para quienes buscan diversión rápida y competitiva.

3.Dustborn

Un título narrativo que combina acción y aventura para un solo jugador. La historia sigue a Pax, una exiliada con la habilidad de convertir las palabras en un arma. Ambientado en una América distópica, propone un viaje por carretera cargado de dilemas morales, amistad, amor y robots en un futuro marcado por la opresión.

4.Ready or Not

Un shooter táctico en primera persona que pone al jugador en la piel de un comandante SWAT. La misión: devolver el orden a una ciudad dominada por el crimen organizado. Cada operación exige planificación, equipamiento realista y decisiones que pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

5.Sudden Strike 4 – European Battlefields Edition

Un clásico de la estrategia en tiempo real ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Ofrece tres campañas principales y más de 20 misiones donde se recrean batallas históricas como Dunkerque y la Operación Barbarroja. Permite comandar tropas británicas, alemanas, soviéticas o estadounidenses, con generales icónicos y mejoras tácticas.

Hasta cuándo estarán disponibles

  • Sudden Strike 4, Polterguys, Dustborn y Ready or Not: gratis hasta el 5 de octubre a medianoche.
  • Call of Duty: Black Ops 7 Open Beta: acceso anticipado para usuarios de Game Pass desde el 2 de octubre, abierto a todo el público del 5 al 8 de octubre.

Xbox vuelve a apostar por los Free Play Days con un catálogo variado que combina shooters, estrategia, aventuras narrativas y propuestas multijugador. Una oportunidad ideal para probar títulos sin costo adicional y decidir si vale la pena sumarlos a la biblioteca personal.

