Calendario gamer: todos los estrenos de Xbox en la primera mitad de octubre

El mes comienza con Digimon Story: Time Stranger ( Xbox Series X/S ), disponible desde el 3 de octubre , una entrega que expande el universo de la franquicia con una propuesta RPG que promete conquistar a los fans.

El 7 de octubre será una fecha intensa con dos lanzamientos: King of Meat ( Xbox Series X/S ), un juego de acción con estética retro, y Sopa: Tale of the Stolen Potato ( Xbox One , Xbox Series X/S ), una aventura indie que mezcla humor y narrativa fantástica.

Un día después, el 8 de octubre , llega Finding Paradise ( Xbox One , Xbox Series X/S ), la emotiva secuela de To the Moon, ideal para quienes disfrutan de las historias profundas.

Embed - Battlefield 6

Una segunda semana con grandes lanzamientos

El 9 de octubre se estrenará Yooka-Replaylee (Xbox Series X/S), una edición mejorada de la aventura de plataformas que rescata el espíritu clásico del género.

El 10 de octubre se perfila como la jornada más fuerte, con múltiples estrenos en simultáneo:

Battlefield 6 ( Xbox Series X/S ), uno de los shooters más esperados del año.

( ), uno de los shooters más esperados del año. Little Nightmares Enhanced Edition ( Xbox Series X/S ), que mejora la experiencia del primer título con gráficos optimizados.

( ), que mejora la experiencia del primer título con gráficos optimizados. Little Nightmares 3 (Xbox One, Xbox Series X/S), la nueva entrega de la saga de terror y suspenso.

Finalmente, el 15 de octubre debutará Ball x Pit (Xbox Series X/S), una propuesta distinta que busca sorprender a los jugadores con un enfoque arcade.

Con este calendario, Xbox ofrece en la primera quincena de octubre un menú diverso que va desde títulos de gran presupuesto como Battlefield 6 hasta propuestas narrativas e indies como Finding Paradise o Sopa. Una agenda que promete mantener entretenidos a los jugadores durante todo el mes.