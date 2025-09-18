La app de Xbox en PC ahora unifica juegos de Steam, Epic, GOG en una sola biblioteca

Microsoft quiere convertir a la aplicación de Xbox en PC en el centro neurálgico del gaming, y con la última actualización dio un paso decisivo para lograrlo. A partir de ahora, la app no solo mostrará los juegos instalados desde la Microsoft Store, sino también aquellos que provengan de plataformas externas como Steam , GOG o Epic Games , tal como ya hacen alternativas populares como Playnite o GOG Galaxy.

La novedad busca simplificar la experiencia de los jugadores en Windows 10 y Windows 11. Ya no será necesario buscar íconos en el escritorio o abrir cada cliente por separado: bastará con acceder a la aplicación de Xbox para encontrar todos los títulos disponibles.

“Esta nueva pestaña en mi biblioteca reúne aplicaciones y escaparates de terceros en un solo lugar, compatible con la biblioteca de juegos agregada para que puedas encontrar, descargar e iniciar juegos desde múltiples ubicaciones, sin cambiar entre aplicaciones o tu escritorio”, explicaron desde Microsoft.

Además de los juegos, la aplicación permite integrar las diferentes tiendas. Así, los usuarios pueden acceder a Steam, Epic o GOG directamente desde Xbox, descargar nuevos títulos, gestionar actualizaciones y realizar búsquedas dentro de cada plataforma.

Cómo funciona la nueva integración

Cuando el usuario instala un juego desde una tienda externa, la app de Xbox lo detecta automáticamente y lo añade a la biblioteca unificada. No hace falta configurar nada, aunque existe la posibilidad de desactivar esta función desde el menú de configuración.

Si bien esta mejora centraliza los catálogos, todavía falta una opción clave: realizar búsquedas globales entre todas las bibliotecas conectadas. Esto permitiría saber en qué tienda se encuentra cada título, pero por el momento Microsoft no confirmó que vaya a incorporarlo en futuras versiones.

La actualización está disponible desde este mes tanto en Windows 10 como en Windows 11. En caso de que no aparezca la función, se recomienda revisar manualmente en la Microsoft Store si hay una actualización pendiente para la aplicación Xbox.