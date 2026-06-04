Xbox Game Pass se despide de cinco juegos muy populares en junio

Xbox Game Pass sigue siendo uno de los servicios más atractivos para los jugadores que buscan explorar una gran cantidad de títulos a bajo costo. Sin embargo, como cada mes, la plataforma de Microsoft debe despedirse de algunos juegos , y junio de 2026 no es la excepción . Los suscriptores tienen pocos días para disfrutar de cinco experiencias destacadas que abandonarán el catálogo de Xbox el próximo 15 de junio, incluyendo uno de los mejores estrenos de 2022.

La mayoría de estos juegos están disponibles tanto en consolas como en PC, mientras que Scott Pilgrim no es compatible con la nube, por lo que requiere descarga directa.

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TMNT y otros títulos que marcan su despedida en Xbox

De todos los juegos que dejan el servicio, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge se destaca como la pérdida más significativa. Este beat ‘em up inspirado en los clásicos de los años 90 fue aclamado por la crítica, con una puntuación de 85 en Metacritic, consolidándose como uno de los mejores estrenos de 2022. La aventura ofrece acción cooperativa, gráficos coloridos y mecánicas que rinden homenaje a los juegos retro, convirtiéndolo en un imprescindible para los fanáticos de las tortugas ninja y del género.

Otro juego que se despide es Jurassic World Evolution 2, el simulador de parques de dinosaurios donde los jugadores deben gestionar sus propias atracciones. La buena noticia para los fanáticos de la saga es que Jurassic World Evolution 3 ya se incorporó al catálogo de Xbox Game Pass, ofreciendo nuevos desafíos y mejoras para seguir disfrutando de la experiencia de gestión prehistórica.

En cuanto a las experiencias retro, Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition también tendrá su fecha límite. Este título basado en los cómics de Bryan Lee O’Malley es relativamente corto, lo que permite que los suscriptores aún tengan tiempo para completarlo antes del 15 de junio.

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Nuevos juegos llegan al rescate

Si bien la partida de estos cinco juegos puede entristecer a la comunidad, Microsoft también ha confirmado la llegada de al menos 10 títulos durante junio. Entre ellos se destacan Final Fantasy VI y Jurassic World Evolution 3, que ya se sumaron al catálogo el 2 de junio.

Otros juegos como Solarpunk, Beastro, Starseeker: Astroneer Expeditions y Shift at Midnight serán estrenos de día 1, disponibles para los suscriptores desde el primer momento.