Mercado Libre ofrece tres excelentes smartwatch Xiaomi con hasta 45% de descuento para cuidar tu salud

Practicar deporte al aire libre dejó de ser únicamente una cuestión de salir a correr o andar en bicicleta. Cada vez más personas buscan registrar sus entrenamientos, controlar su frecuencia cardíaca, medir la calidad del sueño y conocer su recuperación física para mejorar el rendimiento. En ese escenario, los smartwatch o pulseras inteligentes se transformaron en un aliado casi indispensable. Xiaomi , una de las marcas más populares del segmento, tiene actualmente tres modelos con importantes descuentos en Mercado Libre: la Smart Band 10 , la Smart Band 9 Pro y el Redmi Watch 6 , opciones que apuntan a distintos perfiles de usuarios pero comparten un mismo objetivo: ofrecer una experiencia completa por un precio competitivo.

La Xiaomi Smart Band 10 se presenta como la alternativa ideal para quienes buscan ingresar al mundo de los wearables sin realizar una gran inversión. Con un descuento del 45%, su precio bajó de $117.400 a $67.800 , convirtiéndose en una de las ofertas más atractivas del momento.

La Smart Band 10 destaca por su autonomía de 21 días y seguimiento de más de 150 deportes.

Su pantalla AMOLED de 1,72 pulgadas ofrece una excelente calidad de imagen, con un brillo máximo de 1.500 nits y una fluidez de 60 Hz que facilita la visualización incluso bajo la luz del sol. A eso se suma un diseño liviano de apenas 15,95 gramos y un cuerpo disponible en aluminio o cerámica, pensado para acompañar el uso diario.

En materia deportiva incorpora seguimiento para más de 150 actividades, incluyendo natación con monitoreo cardíaco bajo el agua y reconocimiento automático de brazadas. También integra medición continua de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, estrés, calidad del sueño, estimación del VO2 máximo y métricas de recuperación.

Otro de sus puntos fuertes es la autonomía: la batería promete hasta 21 días de uso con una sola carga y mantiene resistencia al agua de 5 ATM, compatible con inmersiones de hasta 50 metros.

Smart Band 9 Pro: más precisión para quienes entrenan

La Smart Band 9 Pro incorpora GPS independiente, sensores más precisos y métricas avanzadas para corredores exigentes. Xiaomi

Para quienes buscan un dispositivo más avanzado, la Xiaomi Smart Band 9 Pro también aparece con un 45% de descuento, pasando de $269.999 a $148.435.

Su principal diferencial es la incorporación de posicionamiento independiente mediante cinco sistemas satelitales (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS), una característica especialmente útil para corredores, ciclistas o quienes realizan actividades al aire libre sin depender del teléfono.

La pantalla AMOLED de 1,74 pulgadas alcanza un brillo máximo de 1.200 nits y está protegida por un cristal curvo 2.5D que mejora la experiencia táctil incluso con lluvia o transpiración.

Xiaomi también mejoró el sistema de sensores mediante un nuevo chip AFE y una configuración de doble LED, logrando una medición más precisa de la frecuencia cardíaca y del nivel de oxígeno en sangre.

El dispositivo mantiene más de 150 modos deportivos, incorpora reconocimiento automático de actividades, análisis de la postura al correr y ofrece hasta 21 días de autonomía.

Redmi Watch 6: pantalla grande, GPS y llamadas desde la muñeca

El Redmi Watch 6 suma pantalla AMOLED de 2,07 pulgadas, llamadas Bluetooth y GPS integrado para entrenamientos. Xiaomi

El Redmi Watch 6 apunta a quienes prefieren la experiencia de un smartwatch tradicional. En este caso el descuento es del 28%, con un precio que pasó de $229.999 a $164.899.

Su principal atractivo es la pantalla AMOLED de 2,07 pulgadas, una de las más grandes dentro de la línea de Xiaomi, ideal para consultar notificaciones, visualizar entrenamientos o responder llamadas mediante Bluetooth directamente desde el reloj.

También incorpora GPS integrado para registrar recorridos con mayor precisión, resistencia al agua de 5 ATM y monitoreo de frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, sueño y niveles de estrés.

Compatible tanto con Android como con iPhone a través de la aplicación Mi Fitness, el Redmi Watch 6 completa la propuesta con una batería de larga duración y un diseño elegante en color Silver Gray, pensado para combinar tanto con actividades deportivas como con el uso cotidiano.

Con descuentos que alcanzan el 45%, los tres dispositivos representan alternativas interesantes para quienes buscan comenzar a entrenar con métricas más precisas o renovar su reloj inteligente sin realizar un gasto excesivo. La elección dependerá del tipo de uso: la Smart Band 10 sobresale por su relación precio-prestaciones, la Smart Band 9 Pro por su precisión deportiva y el Redmi Watch 6 por ofrecer una experiencia más cercana a la de un smartwatch tradicional.