Xiaomi baja la resolución de grabación en su línea Redmi Note

Xiaomi redujo la capacidad de video de 4K a 1080p en su último modelo de gama media, lo que genera dudas sobre la evolución de sus componentes.

La firma Xiaomi viene modificando la tendencia de mejoras continuas en el apartado fotográfico de su línea Redmi Note, la gama media preferida, al reducir la resolución máxima de filmación en su dispositivo más reciente. Los análisis técnicos de Ximi Time, confirman que el último modelo de esta gama graba videos con una definición inferior a la de sus antecesores.

Las variaciones en los componentes ópticos de Xiaomi afectan de manera directa la resolución máxima disponible para los usuarios. Imagen generada con IA Un retroceso en la capacidad de filmación de videos La evolución histórica de la serie muestra una trayectoria inestable en el tamaño de los sensores y en las opciones de captura. Dispositivos lanzados en años anteriores, como el modelo Note 7 Pro o el Note 10 Pro, permitían registrar secuencias en resolución 4K a 30 cuadros por segundo. Sin embargo, el análisis técnico del nuevo modelo Note 17 Pro revela que la capacidad máxima de captura disminuyó a 1080p a 30 cuadros por segundo, una cifra idéntica a la que presentaba el modelo Note 5 Pro en el año 2018.

La limitación técnica en la grabación de videos condiciona el uso del teléfono para la creación de contenidos semiprofesionales. Shutterstock Esta alteración en la calidad técnica de los videos se complementa con un achicamiento del sensor principal de la cámara. La superficie del captor óptico disminuyó de un formato de 1/1.4 pulgadas en la generación previa a un tamaño de 1/2.76 pulgadas en el dispositivo actual. Esta reducción física limita el ingreso de luz hacia el sensor, lo que repercute de forma negativa en la nitidez de las imágenes en condiciones de baja luminosidad.

La estrategia comercial detrás de la calidad de los componentes Los analistas del sector tecnológico sugieren que estas modificaciones responden a una reestructuración interna del catálogo de la corporación. La empresa busca diferenciar de manera clara sus diversas familias de productos para evitar la competencia entre sus propios dispositivos móviles. De este modo, la marca reserva las especificaciones de gama alta para otras líneas de su catálogo, como la familia POCO o sus terminales de bandera.