Xbox Game Pass: un correo sugiere que algunos suscriptores mantendrán la tarifa anterior

La reestructuración y la suba de precios de Xbox Game Pass encendieron críticas y cancelaciones. Para muchos, el servicio de Xbox se volvió caro y sumó beneficios discutibles. En medio de la bronca, algunos jugadores reportaron haber recibido un correo de Microsoft con un mensaje clave: el incremento no aplicaría a todos por igual. Según ese texto, quienes mantengan su plan recurrente podrían conservar la tarifa anterior. La confusión, lejos de disiparse, creció.

El mensaje circuló entre suscriptores que aseguran haberlo recibido en Europa. Informa los cambios al servicio y aclara que los nuevos precios se aplicarían a nuevas compras o a quienes cancelen y vuelvan a suscribirse. Es decir, si el jugador mantiene su plan activo y renovándose automáticamente, pagaría el valor previo. También promete una anticipación mínima de 60 días si hubiera cambios en la cuenta.

La comunicación no llegó a todos. Algunos usuarios de otras regiones no recibieron el correo y sospechan de un error o de un alcance limitado. El resultado es un mosaico desigual: jugadores con la misma suscripción, pero con información y expectativas distintas según el país.

Los reportes más concretos surgieron en Austria y Alemania, donde este 'famoso' correo parece haber sido distribuido con mayor claridad. En paralelo, la suba de Game Pass Ultimate y PC Game Pass ya se siente. Muchos consideran que el servicio de Xbox perdió valor: los planes básicos dejaron de incluir lanzamientos día uno, mientras el nivel superior encareció su cuota anual y añadió ventajas que no todos aprovechan.

Sesiones de 1 hora y tope de 5 horas mensuales por cuenta: límites pensados para probar el servicio y convertir usuarios en suscriptores.

La sensación de desorden no ayuda. En algunos territorios, la información oficial y la que aparece en apps o páginas difiere en detalles. Esto alimenta la idea de que el ajuste no fue enteramente general ni uniforme. Así, una parte de la base podría conservar su precio siempre que no toque su plan, y otra ya esté pagando más por prestaciones similares.

Airbrush-Image-Enhancer-1759665224543 Golpe al bolsillo gamer: Microsoft sube Xbox Game Pass hasta 50%. En Argentina va de $8.999 a $24.999 y en México de $169 a $449 MXN. Xbox

La postura de Microsoft y lo que viene

Desde Redmond defendieron la suba. Argumentan que se añadieron beneficios, como Fortnite Crew y Ubisoft+ Classics, y que la decisión fue difícil pero necesaria. El discurso corporativo apunta a 'incrementar el valor' para el suscriptor. Sin embargo, muchos jugadores discrepan. Señalan que, en la práctica, pagan más por un paquete que no se alinea con sus hábitos de juego.

Frente a la presión, analistas del sector creen que Microsoft evalúa alternativas más económicas, incluso con publicidad para amortiguar costos. Un tier con anuncios podría mejorar el precio de entrada, acelerar el crecimiento y reducir la fuga de suscriptores.

Mientras tanto, si sos abonado, conviene revisar tu estado de facturación, confirmar si tu plan es recurrente y verificar precio y fecha de renovación. Si vas a cancelar, tené en cuenta que al recontratar podrías quedar alcanzado por la nueva tarifa. En un escenario de cambios escalonados por región, la regla práctica es simple: no modifiques tu plan si querés conservar el precio previo. Y permanecé atento a comunicaciones oficiales, porque el mapa de Xbox Game Pass aún se está reordenando.