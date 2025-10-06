Xbox Game Pass sube sus precios hasta un 50%: Argentina y México, los más golpeados

Microsoft anunció un fuerte aumento de Xbox Game Pass que ya se siente en todo el mundo. La decepción escaló porque Ultimate registró subas de hasta 50%, un salto que complica el bolsillo en mercados sensibles como México y Argentina .

Desde ahora el servicio queda ordenado en Essential, Premium y Ultimate. PC Game Pass continúa como opción dedicada a jugadores de Windows, con su propio precio mensual. La reestructura llega junto a cambios de beneficios y a una transición automática para suscriptores actuales.

En Argentina , los nuevos precios mensuales son : Essential $8.999, Premium $11.999, Ultimate $24.999 y PC Game Pass $14.999. La escalada impacta en un contexto de alta sensibilidad al precio y convierte a la elección del plan en una decisión clave para los jugadores locales.

En México , las suscripciones quedan así: Essential $169 MXN, Premium $219 MXN, Ultimate $449 MXN y PC Game Pass $249 MXN. La combinación de aumentos y segmentación de beneficios obliga a revisar qué plan conviene según uso y presupuesto.

En Estados Unidos, los nuevos valores mensuales quedan en US$ 9.99 (Essential), US$ 14.99 (Premium) y US$ 29.99 (Ultimate). PC Game Pass pasa a US$ 16.49. En España, los precios son € 8,99 (Essential), € 12,99 (Premium), € 26,99 (Ultimate) y € 14,99 (PC Game Pass).

El aumento de Xbox Game Pass desató una ola de críticas en redes, especialmente en X (antes Twitter). Hubo posturas divididas: “Todo el mundo se queja, pero al final van a pagar para seguir jugando o comprar el juego; pasó como con la gasolina: se protestó y se siguió pagando”, publicó un usuario en X. “Por estas razones yo tambíen cancelé mi suscripción. ¡Es una verguenza!”, respondió otro usuario. El aumento de Xbox Game Pass desató una ola de críticas en redes, especialmente en X (antes Twitter). Hubo posturas divididas: “Todo el mundo se queja, pero al final van a pagar para seguir jugando o comprar el juego; pasó como con la gasolina: se protestó y se siguió pagando”, publicó un usuario en X. “Por estas razones yo tambíen cancelé mi suscripción. ¡Es una verguenza!”, respondió otro usuario.

xbox23 Los usuarios realizaron numerosas quejas en X tras la subidas de precios. X

Pese a las críticas, hay cambios relevantes en funciones. Xbox Cloud Gaming se suma ahora a Essential y Premium (antes era exclusivo de Ultimate), pero la máxima calidad (1440p) en títulos compatibles queda sólo para Ultimate. Los lanzamientos día 1 continúan exclusivos de Ultimate; Premium recibirá los juegos publicados por Xbox a los 12 meses, con excepción de Call of Duty.

La migración será automática: Game Pass Core → Essential, suscripción Standard → Premium y Ultimate permanece igual. Con nuevas tarifas y beneficios diferenciados, la recomendación práctica es verificar el catálogo, juego en la nube y estrenos de día uno para elegir el nivel que mejor se ajuste a cada perfil y bolsillo.