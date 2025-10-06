Xbox Game Pass sube sus precios hasta un 50%: Argentina y México, los más golpeados
Xbox Game Pass se reordena en Essential, Premium y Ultimate con subas de hasta 50%. México y Argentina sienten el mayor impacto en precios y beneficios.
Microsoft anunció un fuerte aumento de Xbox Game Pass que ya se siente en todo el mundo. La decepción escaló porque Ultimate registró subas de hasta 50%, un salto que complica el bolsillo en mercados sensibles comoMéxico y Argentina.
Desde ahora el servicio queda ordenado en Essential, Premium y Ultimate. PC Game Pass continúa como opción dedicada a jugadores de Windows, con su propio precio mensual. La reestructura llega junto a cambios de beneficios y a una transición automática para suscriptores actuales.
Te Podría Interesar
Cómo impactaron los aumentos en Argentina y México
En Argentina, los nuevos precios mensuales son: Essential $8.999, Premium $11.999, Ultimate $24.999 y PC Game Pass $14.999. La escalada impacta en un contexto de alta sensibilidad al precio y convierte a la elección del plan en una decisión clave para los jugadores locales.
En México, las suscripciones quedan así: Essential $169 MXN, Premium $219 MXN, Ultimate $449 MXN y PC Game Pass $249 MXN. La combinación de aumentos y segmentación de beneficios obliga a revisar qué plan conviene según uso y presupuesto.
En Estados Unidos, los nuevos valores mensuales quedan en US$ 9.99 (Essential), US$ 14.99 (Premium) y US$ 29.99 (Ultimate). PC Game Pass pasa a US$ 16.49. En España, los precios son € 8,99 (Essential), € 12,99 (Premium), € 26,99 (Ultimate) y € 14,99 (PC Game Pass).
Pese a las críticas, hay cambios relevantes en funciones. Xbox Cloud Gaming se suma ahora a Essential y Premium (antes era exclusivo de Ultimate), pero la máxima calidad (1440p) en títulos compatibles queda sólo para Ultimate. Los lanzamientos día 1 continúan exclusivos de Ultimate; Premium recibirá los juegos publicados por Xbox a los 12 meses, con excepción de Call of Duty.
La migración será automática: Game Pass Core → Essential, suscripción Standard → Premium y Ultimate permanece igual. Con nuevas tarifas y beneficios diferenciados, la recomendación práctica es verificar el catálogo, juego en la nube y estrenos de día uno para elegir el nivel que mejor se ajuste a cada perfil y bolsillo.