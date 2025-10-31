Estos son los 3 mejores teléfonos Samsung que debes comprar en Argentina en 2025
Samsung domina el mercado en Argentina con opciones para todos. Analizamos el Galaxy S25 Ultra, el Z Fold7 y el A56 para ayudarte a elegir el mejor teléfono.
Samsung se consolida, año tras año, como la marca líder en ventas de teléfonos en Argentina. En este caso, su catálogo 2025 destaca por el gran soporte de software —incluso para todas sus gamas—, un valor añadido que resulta clave para los consumidores.
De esta forma, elegir el mejor teléfono Samsung de la actualidad resulta un desafío ante tantas opciones disponibles. ¿Buscás una muy buena cámara, la máxima productividad o la compra más equilibrada? Para ayudarte a decidir, analizamos el portafolio de la marca y seleccionamos los tres mejores dispositivos que podés comprar hoy en Argentina.
Samsung Galaxy S25 Ultra: el rey indiscutido de la gama alta
Si buscás la máxima potencia y no estás dispuesto a hacer concesiones, el Galaxy S25 Ultra es la joya de la corona. Su diseño es único y lo diferencia del resto de la gama Samsung, dejando claro que es un teléfono premium. En su interior, late el potente procesador Snapdragon 8 Elite, que garantiza un rendimiento fluido en cualquier tarea.
Aunque su batería no es la más grande del mercado, la excelente optimización de software de Samsung logra una autonomía sobresaliente. Su sistema de cámaras es su gran argumento de venta: un sensor principal de 200MP, un ultra gran angular de 50MP y un juego de doble zoom (teleobjetivo 3x y periscopio 5x) que lo convierten en el celular más versátil para la fotografía en Argentina.
Samsung Galaxy Z Fold7: la oficina del futuro, hoy
Si la productividad es tu prioridad, el Galaxy Z Fold7 es un dispositivo inigualable. Este plegable no es solo un teléfono con una pantalla interna gigante; es una estación de trabajo móvil. Su función estrella es la capacidad de correr Samsung DeX (la interfaz de escritorio) directamente en su pantalla desplegada, sin necesidad de un monitor externo.
Aunque su sistema de cámara (200MP principal y 3x tele) es un escalón por debajo del Galaxy S25 Ultra (pierde el zoom 5x y tiene un ultra gran angular de 12MP), lo compensa con creces: podés usar el sensor principal para tomarte selfies de altísima calidad. Además, comparte el mismo hardware de rendimiento que su hermano mayor.
La compra inteligente de Samsung en Argentina: Galaxy A56
No todos necesitan la gama más alta. Para quienes buscan el equilibrio perfecto entre precio y prestaciones en Argentina, el Galaxy A56 es la compra más inteligente. Ubicado en la gama media (en el rango de los 500 dólares), este teléfono cubre todos los aspectos básicos y suma varios extras de lujo.
Su pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas y 120 Hz ofrece una experiencia visual premium. Si bien su procesador Exynos 1580 no es el más potente, es sólido y eficiente. Su cámara principal destaca en la gama media, y su batería de 5.000 mAh con carga rápida de 45W (superior a la de algunos gama alta) lo convierten en un dispositivo confiable para el día a día.
¿Ha logrado Samsung crear el teléfono perfecto para cada usuario? El 2025 demuestra que está muy cerca. El único desafío para el usuario es decidir qué prioridad valora más: la cámara, la productividad o el precio.