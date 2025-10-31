Estos son los 3 mejores teléfonos Samsung que debes comprar en Argentina en 2025

Samsung domina el mercado en Argentina con opciones para todos. Analizamos el Galaxy S25 Ultra, el Z Fold7 y el A56 para ayudarte a elegir el mejor teléfono.

Samsung se consolida, año tras año, como la marca líder en ventas de teléfonos en Argentina. En este caso, su catálogo 2025 destaca por el gran soporte de software —incluso para todas sus gamas—, un valor añadido que resulta clave para los consumidores.

De esta forma, elegir el mejor teléfono Samsung de la actualidad resulta un desafío ante tantas opciones disponibles. ¿Buscás una muy buena cámara, la máxima productividad o la compra más equilibrada? Para ayudarte a decidir, analizamos el portafolio de la marca y seleccionamos los tres mejores dispositivos que podés comprar hoy en Argentina.

Mejores Teléfonos Samsung del 2025 - Interna 1 El Samsung Galaxy S25 Ultra es el teléfono más potente de la marca en Argentina. shutterstock Samsung Galaxy S25 Ultra: el rey indiscutido de la gama alta Si buscás la máxima potencia y no estás dispuesto a hacer concesiones, el Galaxy S25 Ultra es la joya de la corona. Su diseño es único y lo diferencia del resto de la gama Samsung, dejando claro que es un teléfono premium. En su interior, late el potente procesador Snapdragon 8 Elite, que garantiza un rendimiento fluido en cualquier tarea.

Aunque su batería no es la más grande del mercado, la excelente optimización de software de Samsung logra una autonomía sobresaliente. Su sistema de cámaras es su gran argumento de venta: un sensor principal de 200MP, un ultra gran angular de 50MP y un juego de doble zoom (teleobjetivo 3x y periscopio 5x) que lo convierten en el celular más versátil para la fotografía en Argentina.

Los mejores teléfonos Android de todo el 2025 El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera el ranking de los mejores teléfonos Android de 2025. Samsung Galaxy Z Fold7: la oficina del futuro, hoy Si la productividad es tu prioridad, el Galaxy Z Fold7 es un dispositivo inigualable. Este plegable no es solo un teléfono con una pantalla interna gigante; es una estación de trabajo móvil. Su función estrella es la capacidad de correr Samsung DeX (la interfaz de escritorio) directamente en su pantalla desplegada, sin necesidad de un monitor externo.