Samsung promete grandes mejoras para la nueva cámara de 200MP

La competencia por la fotografía en los teléfonos es una carrera que no se detiene. En esa puja, Samsung presenta la evolución de su cámara de 200MP , un nuevo sensor que, a pesar de ser físicamente más pequeño que sus predecesores, promete una mejora sustancial en la calidad de imagen y video.

Este nuevo sensor, reportado por el portal especializado SamMobile , llega para desafiar a los mejores sensores de Sony y OmniVision. La clave está en la incorporación de nuevas tecnologías que mejoran la captura de luz, el enfoque y la reducción de ruido, buscando consolidar el liderazgo de Samsung en el competitivo mercado de componentes para smartphones.

El nuevo sensor de cámara de Samsung es más pequeño que sus predecesores, con un tamaño de 1/1.56 pulgadas. Sin embargo, la compañía ha logrado integrar tecnologías innovadoras para compensar y superar esta reducción de tamaño.

Samsung revoluciona su cámara de 200MP con un sensor más pequeño y potente.

La clave está en dos nuevas tecnologías: D-VTG (dual Vertical Transfer Gate) y FDTI (Front Deep Trench Isolation). La segunda es especialmente importante, ya que ayuda a mejorar significativamente el enfoque automático y la reducción de ruido. Samsung promete hasta un 40% de mejora en la reducción de ruido y un aumento del 150% en la ganancia de conversión, lo que se traduce en imágenes más limpias y luminosas, especialmente en condiciones de poca luz.

Las mejoras de esta nueva cámara de 200MP no se limitan a la fotografía. En el apartado de video, el nuevo sensor es una bestia, capaz de grabar en:

8K a 30 fotogramas por segundo.

4K a 120 fotogramas por segundo.

Full HD a 240 fotogramas por segundo.

Además, incorpora tecnologías como Smart ISO Pro y HDR escalonado para lograr un rango dinámico superior tanto en fotos como en videos. Para los fotógrafos más exigentes, el sensor permitirá capturar imágenes en formato RAW de 8, 10, 12 y hasta 14 bits, ofreciendo una flexibilidad sin precedentes en la postproducción.

Cámaras-Samsung Galaxy S26 Ultra - Interna 2 La nueva cámara de Samsung promete una reducción de ruido del 40% y mejor enfoque. Android Headline

La gran sorpresa: Samsung podría no ser el primero en usarla

Aunque Samsung fue pionero en el uso de una cámara de 200MP con el Galaxy S23 Ultra, la historia podría no repetirse. La gran sorpresa es que este nuevo y avanzado sensor podría no debutar en un dispositivo de la propia marca.

Tal y como ocurrió con su primer sensor de 200MP, que no llegó al S22 Ultra sino que esperó al S23 Ultra, es muy posible que esta nueva versión no aparezca en el próximo Galaxy S26 Ultra. Los rumores apuntan a que otros fabricantes, como OPPO con su futuro Find X9 Pro, podrían ser los primeros en incorporar esta tecnología.