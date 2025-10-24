¿Cuáles son los tres mejores teléfonos Samsung del 2025?: guía actualizada

Samsung domina el mercado con teléfonos para cada usuario. Analizamos los tres mejores del 2025: desde la potencia del S25 Ultra hasta la compra inteligente del A56.

Samsung define el mercado de teléfonos en 2025 con opciones para la gama alta y la gama media.

El 2025 está llegando a su fin y nos deja teléfonos realmente increíbles. Este es el caso de los tres equipos Samsung que presentaremos a continuación. Cada uno de estos celulares abarca gamas y necesidades.

Desde la innovación de sus plegables, hasta la potencia de su buque insignia y la confiabilidad de su gama media, la marca surcoreana tiene una respuesta para cada tipo de usuario. Pero ¿cuál de estos tres gigantes se adapta mejor a tus necesidades y a tu bolsillo?

Mejores Teléfonos Samsung 2025 - Interna 1 Desde el plegable Galaxy Z Fold7 hasta el potente Galaxy S25 Ultra, Samsung domina todos los frentes. shutterstock Samsung Galaxy S25 Ultra: el mejor de los teléfonos, sin discusión Si lo que buscás es la máxima potencia y no estás dispuesto a hacer concesiones, el Samsung Galaxy S25 Ultra sigue siendo el rey indiscutido. Este dispositivo es la definición de un buque insignia: lo hace todo bien. Su sistema de cámaras, liderado por un sensor de 200MP y un zoom espectacular, lo convierte en la herramienta perfecta para creadores de contenido y amantes de la fotografía.

Los mejores teléfonos Android de todo el 2025 El Samsung Galaxy S25 Ultra lidera el ranking de los mejores teléfonos Android de 2025. Su enorme y brillante pantalla, junto con la precisión del S Pen, lo transforman en una verdadera oficina de bolsillo. Potenciado por el procesador más rápido del mercado y con una batería que aguanta las jornadas más exigentes, el Samsung Galaxy S25 Ultra no es solo un celular, es una declaración de intenciones.

Samsung Galaxy Z Fold7: la innovación que cabe en tu bolsillo Para quienes buscan el futuro, hoy, el Samsung Galaxy Z Fold7 es la elección definitiva. Este dispositivo plegable ha alcanzado una madurez impresionante en 2025, con una bisagra más resistente y un pliegue casi imperceptible. Es la herramienta de productividad definitiva, permitiéndote pasar de un celular convencional a una tablet de casi 8 pulgadas en un segundo.