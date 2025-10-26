Samsung Galaxy S25 Ultra de 1 TB baja más de 11000 pesos en Mercado Libre y es el precio más barato del mercado

El Samsung Galaxy S25 Ultra cuenta con 12 GB de RAM, cámara de 200 MP, pantalla QHD+ y S Pen, pero lo mejor es que tiene un 30% de descuento.

El Samsung Galaxy S25 es uno de los modelos más completos de la marca. Este dispositivo promete potencia, imágenes profesionales y un almacenamiento que parece infinito. Si tu quieres este dispositivo, te damos la buena noticia de que puedes conseguirlo en Mercado Libre por solo $24759 pesos, ahorrando más de 11000 teniendo en cuenta que su precio es de $35000 pesos.

Las características de este celular Samsung Este celular de Samsung combina 12 GB de RAM con un procesador Snapdragon 8 Elite, ofreciendo un rendimiento en edición de vídeo, tareas con IA y juegos exigentes que sorprende. Además posee un almacenamiento interno de 1 TB que lo convierte en la opción perfecta para creadores de contenido o usuarios que se preocupan por su espacio.

Teléfonos Tecno Slim - Portada Aprovecha la oferta de Mercado Libre para conseguir el Samsung Galaxy S25 Ultra. Archivo MDZ. En cuanto a pantalla, el S25 Ultra incorpora la tecnología AMOLED de 6.8 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 120 Hz, ofreciendo una experiencia fluida y nítida. Y su S Pen, integrado al dispositivo para que lo lleves siempre contigo, te permite tomar notas, editar documentos o dibujar con precisión.

Con respecto a la cámara, encontrarás que es uno de los más potentes. Su sensor principal es de 200 MP mientras que sus lentes secundarios son de 50 MP + 50 MP + 10 MP. También ofrece un zoom óptico 5x y digital hasta 100x. Y la cámara frontal de 12 MP es perfecta para selfies y videollamadas.