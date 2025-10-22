Los 5 Xiaomi más vendidos en Mercado Libre Argentina: precios, promos y stock

En un mercado dominado por Samsung y Motorola, Xiaomi se ganó un lugar gracias a una fórmula conocida pero efectiva: buen hardware + precios competitivos + catálogo amplio. La marca cubre desde la entrada de gama hasta opciones con 5G y pantallas AMOLED, y eso se nota en el ránking de ventas: hay propuestas para quien busca lo esencial, para quien prioriza batería y para quien quiere panel y cámaras mejores sin pagar un tope de gama. En esta nota te contamos cuales son los Xiaomi más vendidos de Mercado Libre al 22 de ocutbre en Argentina: qué ofrecen, cuánto cuestan y para qué perfil conviene cada uno. Eso si, los precios y listas pueden cambiar a ritmo de promos y stock.