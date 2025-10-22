Los 5 Xiaomi más vendidos en Mercado Libre Argentina: precios, promos y stock
Qué ofrecen, cuánto cuestan y para qué perfil conviene cada uno. Los listados cambian a ritmo de promos y stock.
En un mercado dominado por Samsung y Motorola, Xiaomi se ganó un lugar gracias a una fórmula conocida pero efectiva: buen hardware + precios competitivos + catálogo amplio. La marca cubre desde la entrada de gama hasta opciones con 5G y pantallas AMOLED, y eso se nota en el ránking de ventas: hay propuestas para quien busca lo esencial, para quien prioriza batería y para quien quiere panel y cámaras mejores sin pagar un tope de gama. En esta nota te contamos cuales son los Xiaomi más vendidos de Mercado Libre al 22 de ocutbre en Argentina: qué ofrecen, cuánto cuestan y para qué perfil conviene cada uno. Eso si, los precios y listas pueden cambiar a ritmo de promos y stock.
Top 5 con datos clave y precio al día
1) Redmi 14C — $299.999
LCD 6,88″, frontal 13 MP, Helio G81 Ultra (octa-core 2 GHz) con 16 GB RAM, 256 GB internos, 5160 mAh, huella + face unlock, resistente a salpicaduras y polvo.
- Para quién: usuarios básicos que valoran batería y almacenamiento amplio a precio de entrada.
2) Redmi Note 14 Pro — $435.999
AMOLED 6,67″, frontal 32 MP, Helio G100-Ultra (2,2 GHz) con 8 GB RAM, 256 GB, 5500 mAh, huella + face unlock.
- Para quién: quienes quieren mejor pantalla, cámara selfie potente y autonomía grande en gama media.
3) POCO C75 — $260.000
Pantalla 6,88″, trasera 50 MP, frontal 13 MP, 6 GB RAM, 128 GB, 5160 mAh, huella, resistencia a polvo.
- Para quién: presupuesto ajustado que prioriza cámara principal y batería por debajo de los $300 mil.
4) Redmi Note 14 4G — $310.000
AMOLED 6,67″, frontal 20 MP, 8 GB RAM, 256 GB, 5500 mAh, huella + face unlock.
- Para quién: busca la experiencia “Note” clásica (AMOLED + gran batería) sin pagar por 5G.
5) Redmi Note 14 Pro 5G — $669.999
6,67″, 8 GB RAM, 256 GB, 5110 mAh, frontal 20 MP, 5G, huella + face unlock, eSIM incluida.
- Para quién: necesita conectividad 5G, buena autonomía y presta atención a la eSIM para líneas adicionales.
¿Cuál conviene según tu perfil?
- 'Quiero gastar lo mínimo' → POCO C75: cámara de 50 MP y batería sólida al ticket más bajo del listado.
- 'Quiero buena pantalla sin 5G' → Redmi Note 14 4G: AMOLED + 5500 mAh es la dupla más rendidora en su precio.
- 'Selfies y prestaciones balanceadas' → Redmi Note 14 Pro: mejora en cámara frontal y panel, con 8 GB de RAM.
- 'Necesito 5G y eSIM' → Redmi Note 14 Pro 5G: pensado para quienes valoran conectividad y líneas virtuales.
- 'Solo lo esencial, mucha batería y gran memoria' → Redmi 14C: 256 GB internos y 5160 mAh como argumentos.
Xiaomi mantiene una relación precio/prestaciones muy competitiva. Elegí por pantalla (AMOLED vs. LCD), conectividad (4G/5G) y batería, y revisá siempre el vendedor oficial y la política de garantía antes de cerrar compra.