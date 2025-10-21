Se filtraron los primeros detalles del Xiaomi POCO F8 Ultra: potencia, autonomía y cámara de élite

Las primeras filtraciones del POCO F8 Ultra revelan un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, cámara de 50 MP y una enorme batería de hasta 7500 mAh.

POCO prepara teléfonos para el segmento premium de la marca.

El esperado POCO F8 Ultra empieza a perfilarse como uno de los teléfonos más potentes de 2025. Las primeras filtraciones muestran cifras de rendimiento impresionantes, una cámara de nivel profesional y una batería que promete una autonomía prolongada. Todo indica que Xiaomi busca superar los límites del segmento premium con este nuevo modelo.

Rendimiento extremo con Snapdragon 8 Elite Gen 5 Según pruebas de rendimiento recientes, el F8 Ultra de POCO alcanzó 3559 puntos en single-core y 11060 en multi-core, ubicándose entre los teléfonos Android más potentes del mercado. Esta capacidad se debe al procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y a sus 16 GB de memoria RAM, una combinación que asegura velocidad, fluidez y eficiencia incluso en tareas exigentes como videojuegos o edición de video.

Gemini_Generated_Image_chdexgchdexgchde El próximo teléfono gamer de Xiaomi en su línea POCO. Xiaomi4mi El dispositivo llegará con Android 16 basado en HyperOS 2.0, el sistema operativo propio de Xiaomi. Esta versión promete una mejor gestión de recursos, mayor autonomía y una experiencia más optimizada. Con este conjunto, el POCO F8 Ultra se posiciona como una opción ideal para usuarios que priorizan el rendimiento y la durabilidad.

Fotografía profesional y autonomía En el apartado fotográfico, el POCO F8 Ultra incorporará una triple cámara trasera con un sensor principal Light Hunter 950 de 50 MP, acompañado por una lente ultra gran angular y un teleobjetivo periscópico con zoom óptico. Esta combinación lo sitúa a la altura de la serie Xiaomi 17, destacándose por su nitidez, fidelidad de color y rendimiento en condiciones de poca luz.

Gemini_Generated_Image_o1mgwao1mgwao1mg El diseño del POCO F8 Ultra podría parecerse a su antecesor, el nuevo smartphone insignia de Xiaomi. Xiaomi La autonomía será otro de sus grandes atractivos. Según los datos filtrados, el dispositivo incluirá una batería de entre 7000 y 7500 mAh, junto con carga rápida de 100 W por cable y 50 W inalámbrica. Estas características garantizan energía suficiente para todo el día, incluso en uso intensivo, y recargas completas en pocos minutos.