Xiaomi: estos 23 dispositivos serán los primeros en actualizarse

El parche de seguridad de octubre de 2025 de Xiaomi ya comenzó a llegar a varios dispositivos en Europa. La actualización, que había demorado más de lo habitual, incluye mejoras en la estabilidad del sistema y refuerzos en la protección interna de HyperOS, el sistema operativo propio de la marca.

Un despliegue progresivo en la región europea La compañía confirmó que el parche de seguridad se está liberando primero en la región EEA (Europa). Esto significa que los usuarios de modelos como el Xiaomi 12, Redmi Note 14 Pro+ o POCO F7 pueden recibir la notificación en cualquier momento desde el menú '"Ajustes', 'Sobre el teléfono', "Actualización del sistema".

Para quienes no deseen esperar la llegada vía OTA (programación automátiva), es posible comprobar manualmente la disponibilidad a través del portal hyperosupdates.com, una fuente habitual para conocer el calendario de versiones.

Según explica la empresa, esta actualización no incluye cambios visuales ni nuevas funciones, sino que se centra en mejorar la seguridad y el rendimiento general del sistema, especialmente en los dispositivos de gama alta.

image El parche de seguridad de octubre de 2025 ya comenzó a llegar a los principales modelos de Xiaomi en Europa. Xiaomi El nuevo parche de octubre de 2025 introduce ajustes en la gestión de memoria, corrige vulnerabilidades detectadas en los últimos meses y optimiza la estabilidad del sistema. Esto debería traducirse en una experiencia más fluida en el uso diario, especialmente en equipos como el Xiaomi 13 Ultra o el POCO F7, donde se espera un rendimiento más estable.