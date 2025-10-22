Xiaomi: estos 23 dispositivos serán los primeros en actualizarse
El nuevo parche de seguridad de HyperOS para octubre de 2025 ya comenzó a desplegarse en 23 dispositivos Xiaomi.
El parche de seguridad de octubre de 2025 de Xiaomi ya comenzó a llegar a varios dispositivos en Europa. La actualización, que había demorado más de lo habitual, incluye mejoras en la estabilidad del sistema y refuerzos en la protección interna de HyperOS, el sistema operativo propio de la marca.
Un despliegue progresivo en la región europea
La compañía confirmó que el parche de seguridad se está liberando primero en la región EEA (Europa). Esto significa que los usuarios de modelos como el Xiaomi 12, Redmi Note 14 Pro+ o POCO F7 pueden recibir la notificación en cualquier momento desde el menú '"Ajustes', 'Sobre el teléfono', "Actualización del sistema".
Te Podría Interesar
Para quienes no deseen esperar la llegada vía OTA (programación automátiva), es posible comprobar manualmente la disponibilidad a través del portal hyperosupdates.com, una fuente habitual para conocer el calendario de versiones.
Según explica la empresa, esta actualización no incluye cambios visuales ni nuevas funciones, sino que se centra en mejorar la seguridad y el rendimiento general del sistema, especialmente en los dispositivos de gama alta.
El nuevo parche de octubre de 2025 introduce ajustes en la gestión de memoria, corrige vulnerabilidades detectadas en los últimos meses y optimiza la estabilidad del sistema. Esto debería traducirse en una experiencia más fluida en el uso diario, especialmente en equipos como el Xiaomi 13 Ultra o el POCO F7, donde se espera un rendimiento más estable.
En el caso de las tablets, Xiaomi también ha mejorado la compatibilidad con aplicaciones de productividad y la integración con otros dispositivos mediante HyperConnect, la función que conecta el ecosistema de la marca. Aunque no hay novedades estéticas, el objetivo principal es reforzar la fiabilidad del sistema y prevenir bloqueos o ralentizaciones.
Modelos de Xiaomi que ya reciben el parche
Por el momento, el despliegue está limitado a Europa, pero las versiones globales recibirán la actualización en las próximas semanas. A continuación, la lista de los 23 dispositivos Xiaomi que ya comenzaron a actualizarse:
- Xiaomi: 12, 12 Pro, 13 Ultra, 14T
- Redmi: Note 12 4G, Note 13 4G, Note 13 4G NFC, Note 13 Pro, Note 14 Pro+, Note 14 Pro 4G, Note 15 4G, Redmi 12, Redmi 12 5G
- POCO: M7 4G, F6, F7, Pad, X6 5G, X7 Pro, M6 Pro
- Tablets: Redmi Pad Pro 5G, Pad SE, Pad 2