Mercado Libre tiene la oferta perfecta por una hidrolavadora con 1200W que es ideal para limpiar tu hogar
Si quieres ganar tiempo y ahorrar dinero cuando limpias tu hogar, es hora de comprar una lavadora de calidad.
Cuando lavamos el coche o limpiamos espacios con suciedad adherida, es común que necesites más que una cubeta y estropajo. En estos casos, una hidrolavadora se posiciona como la opción perfecta para sacar el máximo brillo. Y es tu día de suerte porque Mercado Libre tiene una oferta.
Si buscas en Mercado Libre Hidrolavadora Electrica Trent de color amarillo encontrarás el modelo más vendido por tan solo $929 pesos. Esta es una oferta que ofrece un 59% de descuento y que incluye IVA. Además, Mercado Libre ofrece un plan de pago de 24 cuotas sin interés de $56,14 pesos.
¿Por qué deberías aprovechar la oferta?
Entre las características de esta hidrolavadora se encuentra su motor interno que es capaz de expulsar agua con una presión de 1600 psi. Su caudal es de 6 litros por minuto y tiene una manguera purgada para que puedas extraer agua de un depósito, o conectarla directamente con una llave de agua.
Otras características a tener en cuenta son su frecuencia de 60Hz, voltaje de 127V, potencia de 1.2kW para una limpieza eficiente, presión máxima de 110 bar para eliminar suciedad resistente, rendimiento de limpieza de 20 m²/h para tareas rápidas, cuenta con tecnología AutoStop para mayor seguridad y incluye pistola de alta presión con lanza ajustable para diferentes tipos de limpieza.
Esta hidrolavadora incluye Pistola de alta presión con Lanza ajustable, botella de detergente, manguera de alta presión de 3 metros, cable de conexión de 5 metros, soportes, filtro de entrada, pin limpiador de boquilla, conector rápido de Manguera estándar ½ pulgada hacia la Hidrolavadora. No incluye conector de manguera ni grifo.