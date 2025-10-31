Se filtra la primera foto real del nuevo Samsung Galaxy S26 Ultra

Se terminaron los rumores y, por fin, podemos ver la primera imagen real del esperado Galaxy S26 Ultra de Samsung . Esta fotografía, filtrada dentro de una funda, confirma el radical cambio que el teléfono prepara en el diseño del módulo de cámara.

La filtración llega en un momento de gran expectación, tras meses de rumores que sugerían que Samsung adoptaría un nuevo módulo de cámara inspirado en el Galaxy S25 Edge y el Z Fold7. Esta imagen, cortesía del filtrador @TarunVats , parece ser la prueba definitiva del nuevo rumbo estético.

La imagen, publicada en la red social X por @TarunVats , muestra el teléfono en color negro dentro de un estuche protector de otro fabricante. A pesar de la funda, se pueden apreciar los detalles clave que coinciden con las filtraciones anteriores: el Samsung Galaxy S26 Ultra tendrá lados planos, pero con esquinas más redondeadas que su predecesor, buscando mejorar la ergonomía.

El nuevo diseño del Samsung Galaxy S26 Ultra se filtra gracias a un fabricante de fundas.

En el lateral derecho se ubican el botón de encendido y los controles de volumen, confirmando la disposición tradicional del dispositivo.

El cambio más significativo que confirma esta foto está en la parte trasera. A diferencia del diseño de ‘lentes flotantes’ que caracterizó a la línea Ultra en los últimos años, el Samsung Galaxy S26 Ultra adoptará una ‘isla’ o protuberancia rectangular.

Esta isla albergará tres de los cuatro sensores de la cámara. El cuarto sensor, junto con el flash, quedaría fuera de este módulo principal, incrustado en la carcasa. ¿Será este el fin de una de las señas de identidad más elegantes de la gama alta de Samsung en favor de un diseño más unificado?

Foto Samsung Galaxy S26 Ultra - Interna 2 El Samsung Galaxy S26 Ultra adopta una isla de cámara, dejando atrás el diseño de lentes flotantes. Imagen extraída de la web

Lo que esperamos del nuevo teléfono de Samsung

Esta filtración visual refuerza lo que otros rumores técnicos ya adelantaban. Aunque la existencia del modelo ‘Plus’ estuvo en duda, la del Galaxy S26 Ultra siempre fue una certeza. Se espera que este teléfono esté potenciado por el recién anunciado chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm (al menos en algunas regiones).

Otras especificaciones que se rumorean incluyen una nueva pantalla OLED M14, una configuración de cámara ligeramente mejorada respecto al S25 Ultra y el mantenimiento de la misma batería de 5.000 mAh que su predecesor.