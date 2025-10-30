Estos cuatro teléfonos Samsung se quedaron sin actualización de seguridad y son un peligro

Samsung finaliza el soporte para cuatro de sus modelos más vendidos. Te contamos por qué esto es un riesgo para tu seguridad y qué hacer si tenés uno de ellos.

La falta de una actualización de seguridad en tu Samsung puede exponerte a riesgos.

Samsung es una de las compañías más reconocidas por ofrecer el mejor soporte y las actualizaciones de seguridad a sus usuarios. Sin embargo, todo concluye alguna vez, y la vida útil de los dispositivos tiene una fecha definida. Ahora, la compañía surcoreana comunicó cuáles son los cuatro modelos que ya no recibirán actualizaciones de seguridad la nueva actualización de seguridad.

Si bien la marca cumple con su promesa de brindar hasta cuatro años de soporte, incluso en sus gamas medias y de entrada, este ciclo ha llegado a su fin para varios celulares lanzados en 2021. Esto significa que ya no recibirán protección oficial contra nuevas vulnerabilidades que puedan descubrirse en los próximos meses.

El Samsung Galaxy A52s, uno de los gama media más vendidos, llega al fin de su actualización de seguridad. Los cuatro celulares Samsung que se quedan sin soporte La noticia fue reportada inicialmente por el medio especializado SamMobile y ya se ha confirmado en el sitio web oficial de Samsung Mobile Security. Los cuatro dispositivos que han completado su ciclo de cuatro años y cesan su soporte de actualización de seguridad son:

Galaxy A52s;

Galaxy A03s;

Galaxy F42;

Galaxy M32. Se trata de cuatro de los móviles más vendidos por Samsung en los últimos años, especialmente por su enfoque económico. Modelos como el Galaxy A03s, que costaba menos de 200 dólares, recibieron 4 años de soporte, un hito del que pocos fabricantes de Android pueden presumir.

¿Qué significa esto para tu seguridad? Pero ¿qué significa realmente que tu celular ya no reciba parches de seguridad? Aunque el teléfono seguirá funcionando con normalidad, ya no recibirá protección contra vulnerabilidades nuevas o antiguas que se descubran en el sistema operativo.