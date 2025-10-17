Microsoft incluirá un nuevo editor de texto en Windows 11: ¿una herramienta útil o solo más bloatware?

Edit llega a Windows 11: el nuevo editor de texto CLI, abierto en GitHub, se ejecuta desde Terminal/PowerShell y no reemplaza al Bloc de Notas.

Microsoft sigue sorprendiendo a los usuarios de Windows con cambios inesperados en sus sistemas operativos. Si bien muchos se quejan constantemente de los programas preinstalados, parece que la empresa no está dispuesta a escuchar completamente a sus usuarios. Ahora, se ha confirmado la inclusión de un nuevo editor de texto, llamado Edit, que se instalará por defecto en futuras versiones de Windows 11. Lo interesante es que, mientras algunos celebran la llegada de esta nueva herramienta, otros cuestionan si realmente era necesario añadir un nuevo programa al sistema.

internet4 Ligero y práctico: Edit consume ~15 MB de RAM frente a ~85 MB del Bloc de Notas, con búsqueda integrada y soporte de mouse y atajos. QuillBot Edit: un editor de texto centrado en la línea de comandos Hasta ahora, Windows no contaba con un editor de texto nativo basado en la línea de comandos, a diferencia de otros sistemas operativos como Linux, que ya incluyen editores como Vim o Nano. Para los usuarios de Windows, la solución solía ser recurrir a aplicaciones de terceros o utilizar el clásico Bloc de Notas, que recientemente ha integrado algunas funciones de inteligencia artificial. Sin embargo, Microsoft parece haber optado por una solución interna con Edit, un editor CLI (Command Line Interface) moderno y ligero.

Edit no está pensado para reemplazar al 'Bloc de Notas', sino que ofrece una opción diferente para los usuarios que prefieren trabajar directamente desde la línea de comandos. Es un editor con interfaz de texto, que se ejecuta directamente desde el 'Terminal de Windows', 'Símbolo del sistema' o 'PowerShell'. La aplicación es completamente funcional con el ratón, tiene menús visibles y algunos atajos de teclado, lo que hace que la experiencia de usarla sea mucho más amigable para los desarrolladores que suelen trabajar con terminales. Además, Edit está disponible como proyecto de código abierto en GitHub, lo que permitirá a los desarrolladores modificarla o mejorarla según sus necesidades.

Limpia los rinconces del teclado. Foto: Pexels ¿Aporte o bloatware? La inclusión por defecto divide aguas: para unos es una opción nativa tipo Vim/Nano; para otros, otra app innecesaria. QuillBot Características clave y diferencias con otros editores A pesar de ser una herramienta centrada en la línea de comandos, Edit es bastante funcional. Además de contar con una barra de búsqueda para facilitar la edición de textos planos, permite extender líneas de código horizontalmente, una característica que muchos editores de texto en la línea de comandos incluyen. A nivel técnico, Edit consume unos 15MB de RAM, lo que lo hace mucho más ligero que el tradicional Bloc de Notas (que usa cerca de 85MB de RAM).

Sin embargo, es importante destacar que Edit no competirá directamente con programas como el 'Bloc de Notas' ni con editores de texto más completos. Edit es una herramienta basada en texto puro y no tiene elementos gráficos, como pestañas o complementos, que sí están presentes en otros editores con interfaz gráfica de usuario (GUI), como el 'Bloc de Notas'. Tampoco reemplaza a herramientas como Nano en Windows Subsystem for Linux (WSL), pero podría ser una opción más accesible y eficiente para los desarrolladores que necesitan un editor nativo sin recurrir a soluciones de terceros.