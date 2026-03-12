Microsoft corrigió 79 fallas de Windows en marzo y apura la actualización de su sistema operativo

Microsoft lanzó los parches de marzo para Windows y corrigió 79 fallas, incluidos dos zero-day que obligan a actualizar cuanto antes.

Microsoft volvió a activar su rutina de seguridad del segundo martes del mes y liberó una nueva ronda de parches para Windows 11, Windows 10 y otros productos. La actualización de marzo de 2026 llega con un dato que obliga a prestar atención: la compañía corrigió 79 vulnerabilidades, entre ellas dos fallas de día cero divulgadas públicamente antes de que existiera un parche.

El movimiento no sorprende por el volumen, que entra dentro de lo habitual para un Patch Tuesday de Windows, sino por el perfil de algunas correcciones. Según Microsoft y análisis especializados basados en el boletín de seguridad del mes, entre los fallos resueltos aparecen 25 vulnerabilidades de spoofing, 23 de elevación de privilegios, 23 de ejecución remota de código, 4 de divulgación de información, 3 de bypass de funciones de seguridad y 1 de denegación de servicio, además del zero-day adicional de esa misma categoría.

El dato más sensible es que las dos vulnerabilidades de día cero ya eran públicas, lo que siempre incrementa la presión para actualizar cuanto antes.

Actualizacion de Windows4 Los parches de marzo refuerzan la seguridad de Windows 11 y también alcanzan a Windows 10. Shutterstock Los dos zero-day que encendieron la alarma en Microsoft Las dos correcciones más delicadas del mes son CVE-2026-21262 y CVE-2026-26127. La primera afecta a Microsoft SQL Server y permitía una elevación de privilegios: un atacante con acceso autorizado podía escalar permisos hasta niveles administrativos por un problema en el control de acceso del servicio. La segunda impacta sobre .NET y podía derivar en una denegación de servicio a partir de una lectura fuera de límites de memoria, explotable de forma remota. Microsoft incluyó ambas en sus notas de seguridad de marzo y las marcó como divulgadas públicamente.