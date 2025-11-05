NotebookLM mejora su memoria e investigación con una gran actualización de Google

Google actualizó NotebookLM, su asistente de investigación con inteligencia artificial, que ahora puede manejar hasta un millón de tokens y mantener conversaciones más extensas y personalizadas.

La nueva versión de NotebookLM amplía su capacidad de memoria y personalización.

La actualización de NotebookLM de Google incorpora mejoras clave en memoria y capacidad de análisis, lo que lo convierte en una herramienta más potente para investigadores, estudiantes y profesionales que trabajan con grandes volúmenes de información. La compañía anunció que el sistema ahora puede procesar hasta un millón de tokens y mantener una memoria conversacional seis veces más larga que antes.

Una actualización centrada en la personalización La actualización de NotebookLM también permite configurar el comportamiento del asistente según el perfil del usuario. "Podés pedirle que actúe como un asesor de doctorado, un estratega de marketing o un maestro de juegos", explicó Google en su publicación oficial. Esto hace que las respuestas se adapten no solo al contenido, sino también al tono y la intención de cada conversación.

Además, la compañía señaló que la calidad de las respuestas aumentó cerca de un 50%, gracias a mejoras en la comprensión contextual y en la forma en que el modelo organiza la información. Esta versión puede manejar conjuntos de documentos más grandes sin perder coherencia ni precisión, una función especialmente útil para quienes investigan o redactan proyectos complejos.

Inteligencia artificial aplicada al trabajo cotidiano Otra novedad destacada es la capacidad de NotebookLM para organizar notas e ideas en mapas mentales interactivos, lo que facilita la visualización de relaciones entre temas. También integra funciones de búsqueda web y soporte con Nano Banana, lo que amplía su utilidad como herramienta de planificación, estudio y creación de contenido.

image NotebookLM, la IA de Google, mejora la interfaz con nuevas funciones. NotebookLM Para Google, esta evolución posiciona a NotebookLM como una de las plataformas de IA más versátiles de su ecosistema. Según la empresa, las mejoras “hacen que el trabajo de varias etapas —como la investigación o la edición— sea más fluido y estructurado”.