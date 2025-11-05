CyberMonday 2025: el Redmi Note 14 Pro llega a Argentina con una oferta especial
Durante el CyberMonday, Xiaomi lanza el Redmi Note 14 Pro con descuento y envío gratis a todo el país. .
El CyberMonday trajo una de las novedades más esperadas del año para los fanáticos de Xiaomi: el lanzamiento oficial del Redmi Note 14 Pro en la Argentina. La nueva generación de la línea Note apunta a fortalecer la gama media con prestaciones cercanas a los teléfonos premium, especialmente en cámara, rendimiento y pantalla.
Entre sus características más destacadas se encuentra un sistema de cámara profesional con inteligencia artificial de 200 MP, acompañado por una ultra gran angular de 8 MP, una macro de 2 MP y una cámara frontal de 32 MP. El dispositivo cuenta además con el motor de imagen Xiaomi Imaging Engine, lo que permite optimizar el color, la exposición y la nitidez de cada captura, incluso en condiciones de baja luz.
En el marco del CyberMonday 2025, el Redmi Note 14 Pro se ofrece a $699.999, frente a un valor original de $888.888, e incluye envío gratuito y garantía oficial de 12 meses. Está disponible en los colores Midnight Black, Ocean Blue y Aurora Purple, con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno.
Pantalla de 120Hz y diseño más resistente
El Redmi Note 14 Pro incorpora una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, con tasa de refresco de 120Hz y tecnología de cuidado ocular. Esta función ajusta automáticamente la temperatura del color según la hora del día, reduciendo la fatiga visual. La resolución alcanza los 2400x1080 píxeles, con un brillo máximo de 1.800 nits, ideal para visualizar contenidos incluso bajo luz solar directa.
Su diseño busca equilibrar estética y durabilidad. El cuerpo está protegido por Corning Gorilla Glass Victus 2, con un marco interno reforzado y materiales de polímero amortiguadores para resistir golpes y caídas. La curvatura del borde, además, se adapta a la mano para un agarre más cómodo, un detalle que apunta a mejorar la experiencia diaria del usuario.
Procesador del Redmi Note 14 Pro
En el interior, el teléfono incorpora el procesador MediaTek Helio G100-Ultra, que mejora la eficiencia energética y permite un rendimiento fluido incluso en multitarea o videojuegos. La batería de 5.500 mAh ofrece una autonomía extendida, ideal para jornadas intensas, y se complementa con carga rápida.
Con estas especificaciones, el Redmi Note 14 Pro se posiciona como uno de los lanzamientos más competitivos del año dentro de la gama media, especialmente por su equilibrio entre cámara, potencia y precio. En un mercado donde los valores suelen escalar, la oferta del CyberMonday aparece como una oportunidad clara para quienes buscan renovar su equipo sin gastar de más.