Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 30 de octubre

Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.

Qué películas estrenan hoy en los cines del país Cuando el cielo se equivoca Sinopsis: En Cuando el cielo se equivoca, Ansari interpreta a un tipo con mala suerte que está haciendo mil trabajos diferentes. Su amigo (interpretado por Seth Rogen), que vive en las colinas de Hollywood, lo llama para que le haga algunos arreglos: instalar una pista de baile estilo disco, arreglar la calefacción de la pileta, etc. Un ángel del Valle, interpretado por Keanu Reeves, provoca que la vida del personaje rico de Rogen se intercambie con la de Ansari, por lo que este último pasa a vivir la vida del primero.

Duración: 98 minutos

Elenco: Aziz Ansari, Keanu Reeves, Seth Rogen, Keke Palmer, Sandra Oh, Sherry Cola, Joe Anoai.

cuando el cielo pelicula El ritual del libro rojo: la puerta del infierno Sinopsis: Robbie se embarca en una peligrosa búsqueda para contactar a su novia fallecida mediante un ritual que invoca a los muertos. Se dirige a una casa abandonada con un grupo de jóvenes para realizar el "Ritual del Libro Rojo". Pero durante la invocación, fuerzas sobrenaturales despiertan. Ahora deberán enfrentarse a horrores ancestrales para sobrevivir.