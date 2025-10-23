Presenta:

Mdz Show

|

cine

Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 23 de octubre

Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

Los tremendos estrenos de esta semana. / Archivo MDZ

Los tremendos estrenos de esta semana. / Archivo MDZ

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.

Qué películas estrenan hoy en los cines del país

El padre del año

Sinopsis: La vida de Andy Goodrich (Michael Keaton) da un giro inesperado cuando su esposa y madre de sus gemelos de nueve años ingresa a un programa de rehabilitación de 90 días, dejándolo solo a cargo de sus pequeños. Sumergido en el mundo de la paternidad moderna, Goodrich se apoya en su hija de su primer matrimonio, Grace (Mila Kunis), mientras finalmente se convierte en el padre que Grace nunca tuvo.

Te Podría Interesar

estrenos de cine (3)
Michael Keaton vuelve al cine con El padre del año.

Michael Keaton vuelve al cine con El padre del año.

Duración: 111 minutos

Elenco: Michael Keaton, Mila Kunis, Carmen Ejogo, Michael Urie, Kevin Pollak, Vivien Lyra Blair, Nico Hiraga, Jacob Kopera, Danny Deferrari, Poorna Jagannathan

Clasificación: P-13

Género: Comedia, Drama

Good Boy

Sinopsis: Tras la muerte de un familiar, Todd se muda con su perro Indy a una antigua granja rural —supuestamente embrujada— que perteneció a su abuelo. Aunque Todd ignora las advertencias, Indy comienza a percibir presencias sobrenaturales invisibles para los humanos. Al no poder comunicarse verbalmente, Indy debe enfrentarse a estas fuerzas malignas para proteger a quien ama.

Good Boy - tráiler oficial

Duración: 73 minutos

Elenco: Indy, Shane Jensen, Larry Fessenden, Arielle Friedman, Stuart Rudin, Anya Krawcheck, Max, Hunter Goetz

Clasificación: P-13

Género: Terror, Thriller

A pesar de ti

Sinopsis: Morgan Grant y a su hija Clara exploran lo que queda tras un devastador accidente que revela una traición impactante y las obliga a enfrentarse a secretos familiares, redefinir el amor y redescubrirse mutuamente.

estrenos de cine (2)
A pesar de ti, la comedia romántica que estrena hoy.

A pesar de ti, la comedia romántica que estrena hoy.

Duración: 116 minutos

Elenco: Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Willa Fitzgerald, Scott Eastwood, Sam Morelos, Clancy Brown, Ethan Samuel Costanilla

Clasificación: P-13

Género: Romance, Drama

Archivado en

Notas Relacionadas