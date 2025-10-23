Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 23 de octubre
Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.
Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.
Qué películas estrenan hoy en los cines del país
El padre del año
Sinopsis: La vida de Andy Goodrich (Michael Keaton) da un giro inesperado cuando su esposa y madre de sus gemelos de nueve años ingresa a un programa de rehabilitación de 90 días, dejándolo solo a cargo de sus pequeños. Sumergido en el mundo de la paternidad moderna, Goodrich se apoya en su hija de su primer matrimonio, Grace (Mila Kunis), mientras finalmente se convierte en el padre que Grace nunca tuvo.
Duración: 111 minutos
Elenco: Michael Keaton, Mila Kunis, Carmen Ejogo, Michael Urie, Kevin Pollak, Vivien Lyra Blair, Nico Hiraga, Jacob Kopera, Danny Deferrari, Poorna Jagannathan
Clasificación: P-13
Género: Comedia, Drama
Good Boy
Sinopsis: Tras la muerte de un familiar, Todd se muda con su perro Indy a una antigua granja rural —supuestamente embrujada— que perteneció a su abuelo. Aunque Todd ignora las advertencias, Indy comienza a percibir presencias sobrenaturales invisibles para los humanos. Al no poder comunicarse verbalmente, Indy debe enfrentarse a estas fuerzas malignas para proteger a quien ama.
Duración: 73 minutos
Elenco: Indy, Shane Jensen, Larry Fessenden, Arielle Friedman, Stuart Rudin, Anya Krawcheck, Max, Hunter Goetz
Clasificación: P-13
Género: Terror, Thriller
A pesar de ti
Sinopsis: Morgan Grant y a su hija Clara exploran lo que queda tras un devastador accidente que revela una traición impactante y las obliga a enfrentarse a secretos familiares, redefinir el amor y redescubrirse mutuamente.
Duración: 116 minutos
Elenco: Allison Williams, Mckenna Grace, Dave Franco, Mason Thames, Willa Fitzgerald, Scott Eastwood, Sam Morelos, Clancy Brown, Ethan Samuel Costanilla
Clasificación: P-13
Género: Romance, Drama