Presenta:

Mdz Show

|

Guns N’ Roses

Slash y Richard Fortus de Guns N' Roses protagonizaron una sesión de fotos épica en el Cementerio de la Recoleta

Los guitarristas de Guns N’ Roses, Slash y Richard Fortus, protagonizaron una insólita y memorable producción de fotos en el Cementerio de la Recoleta.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

Slash es un fan más de San Martin. / @slash
Slash es un fan más de San Martin. / @slash

En una movida completamente inesperada y muy acorde al espíritu irreverente del rock, dos leyendas de Guns N’ Roses, los guitarristas Slash y Richard Fortus, protagonizaron una particular producción de fotos en el icónico Cementerio de la Recoleta de Buenos Aires. En el marco de su visita triunfal a la Argentina, ambos músicos eligieron este emblemático espacio de la memoria porteña para una sesión fotográfica inolvidable entre ángeles y mausoleos.

Guns N' Roses transformó el Cementerio de la Recoleta en un set de rock

El cruce entre el mármol de la Recoleta y la historia viva del rock ocurrió el 19 de octubre. La fusión de la cultura heavy metal y el patrimonio nacional argentino sacudió las redes sociales y quedó sellada en la retina de los pocos afortunados que presenciaron el momento.

Te Podría Interesar

snapins-ai_3749098763840287800
Slash y Richard Fortus en La Recoleta.

Slash y Richard Fortus en La Recoleta.

El responsable de inmortalizar esta singular sesión fue el fotógrafo británico Ross Halfin, conocido por haber retratado la historia de las grandes figuras del rock mundial. Halfin viajó especialmente al país para captar esta serie de imágenes, logrando una atmósfera única que trascendió la simple postal de dos músicos.

snapins-ai_3749098763840316019
El Cementerio fue el set del shooting rockero.

El Cementerio fue el set del shooting rockero.

En las tomas, la figura de Slash, con su icónico sombrero, y Fortus se mezclan en una atmósfera de complicidad con el fondo de estatuas y santos de piedra. Las imágenes de la producción, que rápidamente se viralizaron, fueron compartidas en redes por el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez.

snapins-ai_3749098764108748348
La visita fue en el marco del show de Guns N’ Roses.

La visita fue en el marco del show de Guns N’ Roses.

Una de las imágenes más significativas fue donde se puede ver a Slash y a Halfin conversando distendidos bajo la mirada silente de las estatuas. A pocos pasos, los músicos se permitieron un momento de meditación entre mausoleos, ajenos al bullicio de la ciudad, mientras la cámara registraba cada instante para la posteridad del rock.

snapins-ai_3749098763823514735
El fotógrafo fue el reconocido Ross Halfin.

El fotógrafo fue el reconocido Ross Halfin.

Archivado en

Notas Relacionadas