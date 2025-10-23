Slash y Richard Fortus de Guns N' Roses protagonizaron una sesión de fotos épica en el Cementerio de la Recoleta

Los guitarristas de Guns N’ Roses, Slash y Richard Fortus, protagonizaron una insólita y memorable producción de fotos en el Cementerio de la Recoleta.

En una movida completamente inesperada y muy acorde al espíritu irreverente del rock, dos leyendas de Guns N’ Roses, los guitarristas Slash y Richard Fortus, protagonizaron una particular producción de fotos en el icónico Cementerio de la Recoleta de Buenos Aires. En el marco de su visita triunfal a la Argentina, ambos músicos eligieron este emblemático espacio de la memoria porteña para una sesión fotográfica inolvidable entre ángeles y mausoleos.

Guns N' Roses transformó el Cementerio de la Recoleta en un set de rock El cruce entre el mármol de la Recoleta y la historia viva del rock ocurrió el 19 de octubre. La fusión de la cultura heavy metal y el patrimonio nacional argentino sacudió las redes sociales y quedó sellada en la retina de los pocos afortunados que presenciaron el momento.

snapins-ai_3749098763840287800 Slash y Richard Fortus en La Recoleta. @slash El responsable de inmortalizar esta singular sesión fue el fotógrafo británico Ross Halfin, conocido por haber retratado la historia de las grandes figuras del rock mundial. Halfin viajó especialmente al país para captar esta serie de imágenes, logrando una atmósfera única que trascendió la simple postal de dos músicos.

snapins-ai_3749098763840316019 El Cementerio fue el set del shooting rockero. @slash En las tomas, la figura de Slash, con su icónico sombrero, y Fortus se mezclan en una atmósfera de complicidad con el fondo de estatuas y santos de piedra. Las imágenes de la producción, que rápidamente se viralizaron, fueron compartidas en redes por el empresario Jorge "Corcho" Rodríguez.

snapins-ai_3749098764108748348 La visita fue en el marco del show de Guns N’ Roses. @slash Una de las imágenes más significativas fue donde se puede ver a Slash y a Halfin conversando distendidos bajo la mirada silente de las estatuas. A pocos pasos, los músicos se permitieron un momento de meditación entre mausoleos, ajenos al bullicio de la ciudad, mientras la cámara registraba cada instante para la posteridad del rock.