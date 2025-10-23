Apareció Lourdes Fernández con un video en las redes sociales
La madre de la cantante denunció en las últimas horas que había perdido contacto con su hija. Este jueves por la mañana, la artista decidió hablar por medio de un video.
La madre de Lourdes Fernández, Mabel López, denunció en las últimas horas en una comisaria de la Ciudad de Buenos Aires que perdió contacto con su hija el pasado 4 de octubre. La noticia generó una gran preocupación entre los seguidores de la artista.
Pero, este jueves por la mañana, la cantante de Bandana apareció con un video que publicó en su cuenta de Instagram que se ve entrecortado.
Este fue el video que publicó Lourdes Fernández
"Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible", expresó la artista, refiriéndose a la denuncia realizada por su madre.
En todo el clip, se la escucha con afonía. "Estoy perfecta. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes", aseguró la cantante.