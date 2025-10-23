La preocupante carta del abogado de Lourdes de Bandana: "Una mañana muy compleja"

La mamá de Lourdes Fernández había denunciado que su hija estaba desaparecida. Esta mañana, la cantante de Bandana compartió un video en sus redes.

Este jueves por la mañana, la cantante de Bandana Lourdes Fernández compartió un video en sus redes sociales donde se mostró impactada por la denuncia que había realizado su madre acerca de su desaparición. En las últimas horas, el abogado de la artista compartió una carta que suma preocupación al caso.

Qué dijo el abogado de Lourdes de Bandana “Quiero agradecer sinceramente la preocupación y el interés que han manifestado por la situación de Lourdes Fernández. Entiendo el nivel de atención que el tema ha generado, y quiero decirles que comparto la misma preocupación y angustia que todos”, comienza la carta escrita por el abogado Yamil Castro Bianchi.

Y continua: “En las últimas horas recibí más de veinte llamados y decenas de mensajes de distintos medios y colegas. Les pido disculpas si no puedo responderlos a todos: estoy teniendo una mañana muy compleja, con múltiples gestiones.

Sin embargo, hay una parte de la carta que llamó la atención y aumentó la preocupación acerca del estado de la cantante: “Efectivamente, la madre de Lourdes está profundamente preocupada por el paradero y el estado de su hija. Ha solicitado que se actúe con la mayor prudencia y reserva posible, hasta tanto contemos con información certera y oficial sobre su situación”. Y agregó: “En este momento, lo más importante es que las investigaciones avancen sin interferencias ni exposición que pudiera comprometer la pesquisa”.