"No se podía dormir por los gritos": el fuerte relato de los vecinos de Lourdes Fernández y su ex
Este jueves por la mañana, la cantante de Bandana apareció con un video que publicó en su cuenta de Instagram. Qué denunciaron sus vecinos.
El miércoles por la noche, Mabel López, madre de la cantante de Bandana, Lourdes Fernández, había denunciado que desde el pasado 4 de octubre no sabía nada de su hija. Este jueves por la mañana, la cantante apareció con un video que publicó en su cuenta de Instagram.
Tras su aparición, los vecinos de Lourdes y de su expareja revelaron detalles de cómo era convivir con ellos. “Muchas veces no se podía dormir por los gritos de él”, indicaron.
En varias ocasiones denunciaron que no se podía dormir debido a los gritos y a los golpes que se escuchaban dentro del departamento de la cantante de Bandana. “Era una pareja con la que era imposible convivir en un edificio”, agregaron. Además, según trascendió, no era la primera vez que Lourdes se iba de la vivienda.
La desaparición de Lourdes
Una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires recibió un mail proveniente de la Oficina Central Receptora de Denuncias dependiente del Ministerio Público Fiscal, en el cual la denunciante manifestó no tener contacto con la artista desde principios de octubre y que desconoce su paradero.
En el escrito también se denuncia a Leandro García Gómez, expareja de Lourdes, quien en 2022 había sido acusado de violencia de género. Por lo tanto, los efectivos se dirigieron hacia su vivienda y allí, el hombre señaló que la cantante ya no vive más en dicho domicilio y que tampoco son pareja.
Qué dice el posteo de Lourdes
"Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible", expresó la artista, refiriéndose a la denuncia realizada por su madre. "Estoy perfecta. Gracias por ocuparse de mí y estar pendientes", aseguró la cantante.
Mirá el video que publicó Lourdes Fernández