En medio de la preocupación, la producción del reencuentro de Bandana confirmó que estuvo en contacto con Lourdes Fernández

La madre de la cantante denunció en una comisaria de la Ciudad de Buenos Aires que no tiene contacto con su hija desde el 4 de octubre.

Este miércoles por la noche, Mabel López, madre de Lourdes Fernández, denunció en la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad que perdió contacto con su hija el pasado sábado 4 de octubre.

Al llegar al domicilio en la zona de Palermo, el personal policial fue atendido por un hombre que explicó que su relación con la artista había terminado y que ella ya no vivía en ese lugar.

Lourdes Fernández Día de la Madre La artista hizo una publicación el pasado domingo por el Día de la Madre. Instagram Lowrdez. No obstante, Lourdes ha estado activa en las redes sociales. De hecho, una de sus últimas historias de Instagram fue compartida hace 13 horas. Además, el Día de la Madre, le dedicó una publicación a Mabel con unas emotivas palabras.

La noticia sobre su desaparición generó gran preocupación, especialmente porque la cantante estaba ultimando detalles para su esperado regreso a los escenarios junto a Bandana.

Bandana Bandana vuelve a los escenarios. Instagram Lowrdez. Lissa Vera, Lourdes, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha tenían previsto reencontrarse sobre el escenario en el marco del festival L.A.T.M. +35, con la promesa de revivir el carisma, la energía y el espíritu que las consagró como referentes del pop argentino.