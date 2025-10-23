Juan Martín del Potro desmintió que será padre por primera vez

El extenista se comunicó con el periodista Gustavo Méndez para dejarle en claro que no será papá, al mismo tiempo que aseguró que no conoce a Agustina Meucci.

Este jueves por la mañana, Gustavo Méndez anunció que Juan Martín del Potro y Agustina Meucci están esperando su primer hijo. Asimismo, comenzó a viralizarle una supuesta captura de pantalla en la que el extenista le desea un feliz Día de la Madre a ella.

"¡Feliz día, mamá!", comienza diciendo el supuesto posteo del deportista, en el que se puede ver a Meucci con su pancita de embarazo.

"Te admiro profundamente, por la mujer que sos, por la fuerza con la que enfrentás cada etapa y por la ternura con la que acompañás la vida que estás gestando. No hay nada más grande que ver el amor hecho persona, y vos lo representás de una forma hermosa", continúa.

"Te deseo un día lleno de paz, de amor y de todo lo que te haga sonreir. Te lo merecés más que nadie", concluye el mensaje.

Juan Martín del Potro papá El supuesto posteo que del Potro le habría dedicado a Meucci. Sin embargo, pocos minutos después, Méndez informó que del Potro se comunicó con él para desmentirle el embarazo. "Me llamó Juan Martín del Potro para decirme que no va a ser papá. Le pregunté si conocía a esta persona, me lo negó. Le hablé de las publicaciones, me dijo que no la vio, pero que podía haber sido creada con Inteligencia Artificial. Yo le dije que tenía muy buena fuente. Me dijo que estaba de viaje. Le pregunté si conocía a Agustina Meucci, me dijo que no", contó el periodista.