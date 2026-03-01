El crudo testimonio de Juan Martín del Potro a 4 años de su retiro del tenis: "El cuerpo no resistía más"

En su regreso como embajador a Acapulco, Juan Martín del Potro habló a corazón abierto y recordó cómo fue tomar la decisión más difícil de su vida.

Juan Martín del Potro y otro desgarrador relato sobre el momento de su retiro. Foto: archivo

El regreso a Acapulco no fue uno más para Juan Martín del Potro. A sus 37 años, el tandilense volvió al escenario donde fue campeón en 2018, aunque esta vez lo hizo como embajador del torneo y aprovechó para repasar a corazón abierto el momento de su retiro.

El duro relato de Juan Martín del Potro en su regreso a Acapulco El argentino, que conquistó 22 títulos ATP a lo largo de su carrera, fue claro al explicar que su adiós del tenis profesional no tuvo que ver con una falta de ganas. “Nunca me quise retirar”, aseguró en una entrevista con ESPN Tenis. Y enseguida remarcó: “Mi retiro fue forzado por mi situación de la rodilla”.

El punto de quiebre, según explicó la Torre de Tandil, estuvo en una nueva operación que no tuvo el resultado esperado. "Era una cirugía con la ilusión de volver, y la otra con la misma metodología, el mismo esfuerzo, hasta que finalmente ya el cuerpo no me resistía más", afirmó, reflejando la frustración que acompañó cada intento de regreso.

Juan Martín del Potro, emocionado tras su última vez en una cancha de tenis Foto: El Gráfico Juan Martín del Potro, emocionado tras su última vez en una cancha de tenis Foto: El Gráfico En total, Delpo padeció 14 lesiones que marcaron su recorrido en la élite. Primero fueron en las muñecas, con intervenciones que lo alejaron durante meses del circuito. Cuando parecía haber dejado atrás esa etapa y atravesaba uno de los mejores momentos de su trayectoria -venía de ser finalista del US Open en 2018- sufrió la fractura de rótula que cambió todo.

Desde entonces, las recaídas fueron inevitables y pasó tres veces más por el quirófano. “Mentalmente tampoco estaba preparado para continuar con las cirugías y los fracasos”, reconoció.