El mendocino Fabrizio Maggini sumó su segundo podio en el TC Mouras y ratifica su candidatura al título

El piloto del Valle de Uco ya se había quedado con la primera fecha en La Plata y ahora quedó tercero, consolidándose como uno de los mejores de la categoría.

El piloto mendocino Fabrizio Maggini vivió otro fin de semana positivo en su primera temporada en el TC Mouras, al quedar en la tercera posición en el marco de la segunda fecha de la competencia, disputada en el autódromo de Concepción del Uruguay.

De este manera, el piloto del Valle de Uco sumó su segundo podio consecutivo en las dos primeras fechas, luego del triunfo que obtuvo en su debut en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Así se consolida como uno de los aspirantes al título.

Fabrizio Maggini 3 Maggini Motorsport Con el Ford que alista el equipo Rus Med Team, El corredor de Maggini Motorsport largó desde la sexta colocación y protagonizó una gran final para avanzar hasta el tercer puesto, superando rivales y demostrando que es uno de los candidatos firmes a pelear por el campeonato.

"Tuvimos un fin de semana positivo. Estábamos lejos en la clasificación, no nos encontramos con el auto, pero después hicimos una buena serie. En la final tuve una buena largada, pude quedar tercero y después tuve que aguantar. El auto venía indócil, se movía mucho de atrás y yo venía moviendo bastante los brazos. Agradezco mucho al equipo, a mis padres, a mis amigos y a los sponsors que sin ellos no estaríamos acá", expresó Maggini tras la competencia.

La próxima fecha, tercera del certamen, se disputará el 22 de marzo en el autódromo de La Plata.