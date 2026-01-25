El mendocino Fabrizio Maggini debutó en el TC Mouras con un triunfo

Fabrizio Maggini tuvo un estreno soñado en el TC Mouras , al quedarse con la victoria en la primera fecha del campeonato, disputada en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. El piloto del Valle de Uco coronó un fin de semana de menor a mayor y escribió una página histórica en su carrera al imponerse en su primera presentación en la divisional .

Durante el fin de semana, Maggini mostró una rápida adaptación al Ford del Rus Med Team , siendo competitivo desde los entrenamientos, donde evidenció un muy buen ritmo. En la clasificación, sin embargo, no pudo redondear una vuelta limpia y debió conformarse con el sexto puesto, quedando algo relegado de cara a la serie.

El domingo fue determinante. En la serie clasificatoria, protagonizó una gran remontada y finalizó segundo , resultado que le permitió largar desde la primera fila la final .

En la competencia final, el piloto mendocino tuvo una excelente largada y rápidamente se adueñó de la punta, posición que defendió con autoridad hasta la bandera a cuadros . Primero soportó los ataques de Nicolás Jaime y luego los de Santino Ortiz, demostrando solidez, inteligencia y experiencia para sostener el liderazgo.

“Veníamos con un proyecto de menos a más. Nuestro objetivo era estar entre los diez y ya con eso estábamos satisfechos. Por eso este triunfo es un logro impensado para mí, para mi viejo, para toda la familia, el equipo y los sponsors”, expresó Maggini tras la competencia.

Sobre la maniobra clave de la carrera, el ganador explicó: “Tuvimos una buena largada, se quedó un poco Jaime y aprovechamos. Después fue cuestión de cubrir a los que venían atrás, defender y aguantar hasta el final”.

Finalmente, se animó a dar un desafiante pronóstico: "Estoy muy contento por el resultado. Esto recién empieza y vamos a ir a pelear el campeonato".

Un triunfo con valor histórico

La victoria de Fabrizio Maggini tiene un significado especial para el automovilismo mendocino. La última vez que un piloto de la provincia ganó en el TC Mouras fue el 26 de julio de 2015, cuando Julián Santero, quien luego se consagraría campeón de la categoría, se impuso en la octava fecha disputada en La Plata.

De esta manera, el triunfo de Maggini no solo marca un debut soñado, sino también el regreso de Mendoza a lo más alto del TC Mouras tras más de una década.