La risueña anécdota con Paredes que contó Arce tras Boca-Riestra: "Jugábamos al ping-pong y yo le ganaba"

Boca Juniors venció 1-0 a Deportivo Riestra este domingo en la Bombonera por la fecha 1 del Torneo Apertura. En un duelo en el que el equipo de Úbeda fue superior y tuvo más y mejores oportunidades de gol, si el encuentro no terminó con un resultado más abultado fue en gran parte por la gran actuación de Ignacio Arce.

El arquero del Malevo tuvo una sólida actuación bajo los tres palos y fue una de las figuras de la tarde. Tras la finalización del encuentro, intercambió camisetas con Leandro Paredes, otro de los nombres destacados de la jornada, con quien ya había protagonizado un divertido momento en la previa y al que conocía desde hace un buen tiempo.

La anécdota de Nacho Arce y Leandro Paredes en las selecciones juveniles La anécdota de Nacho Arce y Leandro Paredes en las selecciones juveniles "Fue pactado. En la semana le mandé un mensaje por Instagram y me contestó, como hice con Di María. Me la llevo para mi hijo", señaló el guardameta en diálogo con la prensa desde el campo de juego sobre el truque de casacas. Tras esto, reveló una risueña anécdota de juventud entre ambos: "Le hice acordar que cuando éramos más chicos y estábamos en la Selección jugábamos al ping-pong y yo le ganaba, ja... Juega bien, como al fútbol", contó mientras se reía.

Más tarde, al ser consultado sobre el tema, Lean confirmó la veracidad de la historia y agregó el detalle de que fue cuando él estaba en la Sub 15 y Nacho en la Sub 17. "El respeto y la admiración por un campeón del mundo como él es muy grande", había apuntado también el 1 de Riestra sobre el 5 de Boca.