Boca se impuso 1-0 sobre Deportivo Riestra en su debut con un gol de Di Lollo

Por la fecha 1 del Apertura, Lautaro Di Lollo le dio el triunfo a Boca en la Bombonera ante Deportivo Riestra con su tanto a los 77 minutos.

Boca venció a Deportico Riestra en la Bombonera.

Por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, el Boca Juniors de Claudio Úbeda tuvo un buen estreno en la temporada frente a su gente. En la Bombonera, superó 1-0 a Deportivo Riestra con un gol de Lautaro Di Lollo al minuto 77.

