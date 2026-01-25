Boca se impuso 1-0 sobre Deportivo Riestra en su debut con un gol de Di Lollo

Por la fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, el Boca Juniors de Claudio Úbeda tuvo un buen estreno en la temporada frente a su gente. En la Bombonera, superó 1-0 a Deportivo Riestra con un gol de Lautaro Di Lollo al minuto 77.