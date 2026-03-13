¿Irán no se baja del Mundial? El fuerte comunicado tras la polémica con Donald Trump

Luego de que se hablara de una posible renuncia al torneo, la selección de Irán defendió su clasificación y cuestionó a Estados Unidos.

La participación de Irán en el Mundial 2026 volvió a quedar en el centro de la polémica tras un fuerte comunicado de su selección nacional. Luego de que se hablara de una posible renuncia al torneo por el conflicto político y militar con Estados Unidos, el equipo iraní salió a defender su derecho a disputar la Copa del Mundo.

La controversia se había intensificado en los últimos días cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no consideraba apropiada la presencia del seleccionado iraní en el torneo que su país organizará junto con México y Canadá. El mandatario sostuvo que la participación podría poner en riesgo a los futbolistas "por su propia seguridad y vida".

Las declaraciones se dieron en un contexto especialmente delicado, luego de que el ministro de Deportes de Irán asegurara días atrás que el país no participaría en el Mundial debido al conflicto bélico y a las tensiones con Estados Unidos e Israel.

El duro mensaje de la selección de Irán En medio de ese escenario, la selección iraní publicó un mensaje en su cuenta oficial de Instagram en el que dejó clara su postura y defendió su clasificación al torneo. "Nadie puede excluir a la selección nacional de Irán de la Copa del Mundo. El Mundial es un acontecimiento histórico e internacional y su órgano rector es la FIFA, no un individuo ni un país. La selección nacional de Irán, con fuerza y una serie de victorias decisivas, ha estado entre los primeros equipos en clasificarse para este gran evento".

El mensaje también incluyó una crítica directa hacia el país anfitrión del torneo, lo que elevó aún más la tensión política alrededor del campeonato. "El único país que podría ser excluido es aquel que simplemente ostenta el título de ‘anfitrión’ pero carece de la capacidad para garantizar la seguridad de los equipos que participan en este evento mundial”.